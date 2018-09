INGLATERRA Acusan a un jugador de la Premier de violar a una chica de 15 años en Francia Viernes, 14 septiembre 2018, 07:20

Un jugador de la Premier ha sido acusado de violar a una chica de 15 años en Nimes, Francia, en 2012, según el diario británico 'The Telegraph'. El jugador, del que por motivos legales no se puede desvelar el nombre, mintió a la policía para no «decepcionar a su novia». El futbolista, de 23 años, está a la espera del juicio, junto a su primo, de 25 años, quien también habría participado en la violación. En estos momentos, no hay impedimento para que el jugador siga con normalidad su carrera. Esta acusación llega después de que otro futbolista de la Premier haya acusado de violar a una chica en Londres.