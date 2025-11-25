La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou

Á.L. Martes, 25 de noviembre 2025, 10:15 Comenta Compartir

Con mucho retraso y con una afluencia limitada se estrenó este pasado sábado el nuevo Spotify Camp Nou, hogar del Barcelona, con cierta división de opiniones. 45.147 culers, que apenas dejaron bustacas vacías en un aforo para 45.401 espectadores, pudieron disfrutar de la plácida victoria (4.1) del Barcelona sobre el Athletic, algunos de cuyos jugadores juzgaron sin tapujos lo que les parecía el nuevo coliseo blaugrana.

El eibarrés Gorka Guruzeta parecía entusiasmado con el nuevo aspecto del estadio del Barça y se dio una vuelta sobre sí mismo para admirarlo, pese a que la mitad del aforo permanecía cerrado y el navarro Berenguer fue de los menos impactados: «Si está igual, ¿no?», espetó el atacante, con un humeante vaso de café en mano. Pero el más crítico fue un guipuzcoano de Aia como Urko Izeta, delantero ex del Mirandés: «Me parece feísimo», sentenció el rojiblanco para solaz de sus compañeros de charla, según captaron las cámaras de Movistar.

La Real Sociedad se midió al Barcelona en tierras catalanas el pasado 28 de septiembre, con derrota txuri-urdin por 2-1. En los días previos a ese encuentro ya se especuló con la posibilidad de que pudiera ser el Camp Nou el escenario de ese enfrentamiento, pero lo fue Montjuïc. La nueva casa de los seguidores del Barcelona ha tardado dos meses más en poder acoger partidos oficiales.

En medio de esta espera, aconteció un hecho fue representó una gran sorpresa para toda la familia culé. Leo Messi apareció en Barcelona junto a su compatriota y compañero Rodrigo de Paul y, sin avisar a nadie, pasó por el nuevo estadio cerrado y pidió permiso para entrar, hacerse unas fotos y colgarlas en sus redes sociales, algo que disparó numerosos rumores relacionados con una posible vuelta en calidad de cedido al Barcelona. Joan Laporta, presidente blaugrana, descartó con rotundidad esta posibilidad.