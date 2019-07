Europeo femenino sub19 España cae en la prórroga ante Francia y no podrá repetir final Rosa Márquez (d) disputa un balón con la defensa francesa Emeline Saint-Georges. / Robert Perry (Efe) Las futbolistas dirigidas por Pedro López cayeron en la prórroga EFE Viernes, 26 julio 2019, 00:24

España perdió ante Francia en la prórroga (3-1) de las semifinales del Europeo sub 19 femenino y no estará en la final del próximo domingo 28 de julio ante Alemania. La selección española no podrá revalidar el título que le acredita como el mejor equipo femenino menor de 19 años de Europa en una final en la que, precisamente, se habría enfrentado a Alemania, el combinado al que ya venció en 2018.

3 Francia Lerond; Revelli, Saint-Georges, Lakrar, Bacha (Azzaro, m.68); Philippe, Dufour, Jean-Francois (Le Mouel, m.101); Bussy (Becho, m.62), Feller (Malard, m.62) y Baltimore (Martinez, m.119). 1 España Coll; Oihane Hernández (Bautista, m.109), Pujadas Boix, Aleixandri, Codina; Márquez (Pinillos, m.109), Torroda (Del Castillo, m.98), Rubio Ávila (Abelleira, m.90), Navarro, Pina y García Carmona (Eizaguirre, m.86). 1-0, m.104: Malard; 2-0, m.110: Becho; 3-0, m.114: Becho, 3-1, m.120: Del Castillo. Augustyn E. (Polonia), amonestó con tarjeta amarilla a Saint-Georges (m.50) y a Lakrar (m.106) por parte de Francia; y a Oihane Hernández (m.80) y Navarro (m.90) por parte de España. Partido correspondiente a las semifinales del Europeo sub 19 femenino, disputado en St. Mirren Park-The Simple Digital Arena (Paisley, Esocia).

Como ya ocurriera en la semifinal del Europeo sub 19 masculino disputado el pasado 24 de julio, España y Francia necesitaron recurrir al tiempo extra para encontrar un ganador. A diferencia del combinado de Santi Denia, que ganó en los penaltis, en esta ocasión fueron las francesas quienes hicieron valer su superioridad física para desequilibrar el encuentro.

España lo intentó durante los 90 minutos ante la rocosa defensa francesa, que supo devolver los golpes, pero el punto de inflexión llegó con el tanto de Malard, en el minuto 104.

El remate de la delantera supuso un revés anímico del que España no pudo reponerse. Aunque las de Pedro López trataron de empatar, de una manera más instintiva que racional, Becho asestó dos duros golpes que alojaron el 3-0 en el marcador. Un duro castigo que ni siquiera el postrero gol de Athenea Del Castillo pudo disimular.

Así, España se retira sin haber perdido en el tiempo reglamentario -llegó a semifinales tras clasificarse invicta desde la fase de grupos- y tras haber cedido solo en la prórroga ante el competitivo equipo galo.

En la otra semifinal, Alemania accedió a la final tras un encuentro en el que sufrió para superar a Países Bajos (3-1). Kossler, para las alemanas, y Baijings, en el bando de las neerlandesas, anotaron los goles de un partido igualado que el equipo de Meinert consiguió resolver el choque en los últimos minutos de juego.

Un penalti transformado por Muller y el gol de Shekiera Martínez que sentenció el choque tras una gran jugada de Anyomi otorgaron a las germanas la posibilidad de resarcirse de la derrota en la final de la última edición.