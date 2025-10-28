Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nations League Femenina Semifinal M28/10 · Árbitro: Ivana Martincic

Escudo Sweden Women

Suecia

19:00h.

España

Escudo Spain Women
SWE

ESP

Liga de Naciones | Semifinal

Directo | Suecia - España

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 28 de octubre 2025, 18:44

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Tony Gustavsson

4-3-3

Alineación

Jennifer Falk

portero

Smilla Holmberg

defensa

Nathalie Björn

defensa

Elma Junttila-Nelhage

defensa

Anna Sandberg

defensa

Hanna Lundkvist

centrocampista

Kosovare Asllani

centrocampista

Julia Zigiotti Olme

centrocampista

Johanna Rytting Kaneryd

Delantero

Felicia Schröder

Delantero

Monica Jusu Bah

Delantero

4-3-3

Alineación

Cata Coll

portero

Ona Batlle

defensa

Irene Paredes

defensa

Maria Pilar León Cebrián

defensa

Olga Carmona

defensa

Aitana Bonmatí

centrocampista

Laia Aleixandri

centrocampista

Alexia Putellas

centrocampista

Eva Navarro

Delantero

Clàudia Pina

Delantero

Mariona Caldentey

Delantero

Estadísticas

0%

ESP

SWE

0%

ESP

ESP

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

