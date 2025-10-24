Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nations League Femenina Semifinal V24/10 · Árbitro: Iuliana Elena Demetrescu

Escudo Spain Women

España

20:00h.

3

-

0

Suecia

Escudo Sweden Women

  • Alexia Putellas (10')

  • Clàudia Pina (31')

  • Alexia Putellas (34')

Min. 48

ESP

SWE

Gol! Min 10'

Gol de Alexia Putellas

Gol! Min 31'

Gol de Clàudia Pina

Gol! Min 34'

Gol de Alexia Putellas

Tarjeta amarilla Min 8'

Filippa Angeldahl ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Liga de Naciones | Semifinal

Directo | Alexia aumenta la renta de España con doblete

Minuto a minuto

Colpisa

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:46

Icono45'

Falta de Aitana Bonmatí (España).

Icono42'

Fuera de juego, Suecia. Filippa Angeldahl intentó un pase en profundidad pero Stina Blackstenius estaba en posición de fuera de juego.

Icono40'

Remate fallado por Mariona Caldentey (España) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono35'

¡Gooooool! España 3, Suecia 0. Alexia Putellas (España) remate con la derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería.

35'

Clàudia Pina (España) remata al larguero, remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Vicky López.

Icono32'

¡Gooooool! España 2, Suecia 0. Clàudia Pina (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Ona Batlle.

Icono28'

Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono28'

Falta de Stina Blackstenius (Suecia).

Icono27'

Cambio en España, entra al campo Clàudia Pina sustituyendo a Salma Paralluelo debido a una lesión.

Icono26'

Fuera de juego, Suecia. Filippa Angeldahl intentó un pase en profundidad pero Fridolina Rolfö estaba en posición de fuera de juego.

Icono25'

Cambio en España, entra al campo Clàudia Pina sustituyendo a Salma Paralluelo debido a una lesión.

Icono22'

Alexia Putellas (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono22'

Falta de Kosovare Asllani (Suecia).

Icono21'

Falta de Alexia Putellas (España).

Icono21'

Kosovare Asllani (Suecia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Remate fallado por Stina Blackstenius (Suecia) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono17'

Corner,Suecia. Corner cometido por Vicky López.

15'

Se reanuda el partido.

15'

El juego está detenido debido a una lesión Salma Paralluelo (España).

14'

Penalti a favor del España. Salma Paralluelo sufrió falta en el área.

14'

Penalti cometido por Amanda Ilestedt (Suecia) tras una falta dentro del área.

Icono14'

Fuera de juego, España. Aitana Bonmatí intentó un pase en profundidad pero Salma Paralluelo estaba en posición de fuera de juego.

Icono11'

¡Gooooool! España 1, Suecia 0. Alexia Putellas (España) marca de libre directo, remate con la izquierda.

Icono9'

Filippa Angeldahl (Suecia) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono9'

Mariona Caldentey (España) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono9'

Falta de Julia Zigiotti Olme (Suecia).

Icono5'

Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Falta de Julia Zigiotti Olme (Suecia).

Icono4'

Falta de Vicky López (España).

Icono4'

Kosovare Asllani (Suecia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Falta de Julia Zigiotti Olme (Suecia).

Icono3'

Aitana Bonmatí (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Vicky López (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Falta de Nathalie Björn (Suecia).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

4-3-3

Alineación

Cata Coll

portero

Ona Batlle

defensa

Irene Paredes

defensa

Maria Pilar León Cebrián

defensa

Olga Carmona

defensa

Aitana Bonmatí

centrocampista

Laia Aleixandri

centrocampista

Alexia Putellas

centrocampista

Vicky López

Delantero

Clàudia Pina

Sustituto

Mariona Caldentey

Delantero

Tony Gustavsson

4-4-2

Alineación

Jennifer Falk

portero

Hanna Lundkvist

defensa

Nathalie Björn

defensa

Amanda Ilestedt

defensa

Anna Sandberg

defensa

Julia Zigiotti Olme

centrocampista

Kosovare Asllani

centrocampista

Filippa Angeldahl

centrocampista

Fridolina Rolfö

centrocampista

Johanna Rytting Kaneryd

Delantero

Stina Blackstenius

Delantero

Estadísticas

63,9%

SWE

ESP

36,1%

SWE

SWE

3 Goles 0
3 Remates a puerta 0
3 Remates fuera 1
1 Remates al palo 0
3 Asistencias 1
3 Faltas cometidas 6

Directo | Alexia aumenta la renta de España con doblete