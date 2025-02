«El Oiartzun y el Añorga apostaron cuando nadie creía y gracias a ellas estamos aquí»

La Primera División del fútbol femenino lleva décadas celebrándose, pero los pasos significativos hacia su profesionalización se han dado en los últimos años. En 2022 ... nació la marca Liga F para dar nombre al campeonato doméstico. Su presidenta, Beatriz Álvarez (Oviedo, 1983), visitó este miércoles Zubieta donde fue recibida por representantes institucionales de la Real y el Eibar, los dos clubes guipuzcoanos que militan en la élite. En conversación con este periódico, Álvarez enumera los desafíos que aún debe afrontar la competición y recuerda las adversidades a las que se ha tenido que enfrentar para tratar de situar el fútbol femenino en el lugar que le corresponde.

– ¿Se ha encontrado con demasiados palos en la ruedas en estos dos años y medio como para poder centrarse exclusivamente en la profesionalización de la competición?

– Tanto los clubes como yo éramos conocedores de las circunstancias en las que se constituye la liga profesional. La Federación es desfavorable a la creación de la Liga F, no quería que hubiera una liga profesional. Había que acordar un convenio de coordinación diferente que determinara cuáles eran las competencias de cada uno y nunca se desarrolló de una manera amable, ni constructiva. No había interlocución, era todo destrucción. En cada paso que intentábamos dar nos ponían palos en las ruedas. Querían reventar la Liga F para poder seguir con la competencia de la Primera División de fútbol femenino. No contábamos incluso con alguna de las zancadillas que sufrimos a través de resoluciones del Consejo Superior de Deportes, pero luego eso cambió afortunadamente para todos.

– ¿La firma del segundo convenio colectivo del fútbol femenino augura tiempos de paz para seguir avanzando en ese proceso?

– A los clubes les da paz, tranquilidad y estabilidad. Las jugadoras ganan derechos y reivindicaciones que son necesarias. Nosotras tenemos que dar ejemplo e ir marcando el camino. Estoy satisfecha con el resultado, porque me parece muy positivo y pionero en muchos temas sociales, sobre todo en temas de género, de conciliación, maternidad o becas de estudios. Cuestiones que son muy importantes para las futbolistas y que esperemos que contribuyan a un crecimiento cada vez mayor de sus derechos. Otra cuestión fundamental ha sido la firma del convenio de coordinación con la Federación, que marca una estabilidad en todos los aspectos.

– Uno de sus mayores debes es mejorar las cifras de asistencia a los partidos. ¿Cómo se hace una Liga F más atractiva?

– Creo que la Liga F es atractiva, pero es cierto que tenemos un Barcelona, que probablemente sea el mejor club del mundo y ganaría cualquiera de las ligas, y eso hace que no salten chispas por el título. Pero los 15 equipos restantes sí que compiten. Siempre están peleando por la plaza de la Champions, todos los partidos son competidos. Aquí tenemos el ejemplo del Eibar que ganó al Real Madrid hace poco. Cada vez hay resultados más ajustados y tenemos que ir trabajando para que la competición sea más igualada y atractiva.

– ¿Se intenta atraer al mismo tipo de aficionado que va a los partidos de fútbol masculino?

– El público del fútbol femenino es diferente, más familiar, con más presencia de jóvenes, mujeres u hombres. Hay público que compartimos, el aficionado o aficionada de la Real que viene a ver a las chicas a Zubieta y también va al Reale Arena. Hay una parte de público así, pero también hay una parte muy específica de fútbol femenino y es importante no compararnos constantemente con el masculino porque creo que nuestro producto es mucho más nuevo y diferente.

– ¿Qué asistencia le gustaría ver en los campos de la Liga F?

– Estamos viendo ejemplos en el Johan Cruyff (Barcelona), donde hay una capacidad de 6.000 y se ha conseguido fidelizar al aficionado y prácticamente llenan la grada cada fin de semana. Luego hay campos como el Jesús Navas (Sevilla) o Ipurua, también con aforo para 8.000 espectadores y el objetivo tiene que ser ese. Vale más ver una grada de 3.000 personas llena que un estadio de 50.000 personas en donde solo hay un sector ocupado.

– ¿Le preocupa la imagen que transmiten los partidos que se juegan en los campos de hierba artificial?

– Sí, desde luego. Pero los propios clubes que tienen los campos de hierba artificial nos piden ayuda para solucionar esos problemas. En el primer verano de Liga F, en el 2022, los propios clubes hablaron de darse un tiempo de adaptación de tres temporadas y que a partir de la cuarta todos los campos fueran de hierba natural. El próximo año será uno de los requisitos para poder participar en la competición y todos los clubes están alineados en este sentido.

– ¿La temporada que viene ya no se jugarán más partidos sobre esta superficie?

– El objetivo de la Liga F, y hablo de los 16 clubes que la componen, es que la temporada que viene esto sea un requisito para poder estar en Primera División.

– ¿Cuándo cree que se podrá introducir el VAR?

– Es algo que llevamos debatiendo desde hace dos años. Hay muchos tipos de VAR y en el fútbol femenino no estamos preparados para tener y sostener un VAR como el de la liga masculina. Todavía no tenemos esa capacidad en cuestión de infraestructura y a nivel económico. Existe un consenso dentro del fútbol femenino en que el mayor problema del arbitraje no tiene que ver con el VAR. El problema en el arbitraje del fútbol femenino es otro y tiene que ver con haber creado una carrera profesional paralela que siempre se ha dado para impulsar que hubiera mujeres árbitras en la máxima categoría. Lo que trasladan los clubes y jugadoras es que esto tiene que ser una cuestión de capacidad y no de género. No me parece una medida de igualdad hacia la mujer promover una carrera paralela para las árbitras.

– ¿Esto quiere decir que van a arbitrar hombres en la Liga F?

– En la élite, en la máxima categoría, creo que no se puede entender que arbitren mujeres por el hecho de serlo. Ojalá haya cada vez más mujeres, pero tiene que ser una cuestión de nivel y de capacitación, como en cualquier otro trabajo. No descartamos que pudiera haber una bolsa común y que estuvieran los y las mejores.

– La Real se ha convertido en uno de los grandes animadores de la Liga en los últimos años.

– La Real es un equipo referente en el fútbol femenino desde hace muchos años y, quitando la temporada pasada en la que estuvo un poco más abajo en la tabla, ha estado entre los cinco o seis primeros de la categoría. Este año ha vuelto a recuperar esa inercia, es un club que está trabajando muy bien la cantera y que se está reforzando en todos los aspectos. No tenemos quejas con los clubes de esta tierra, porque el Eibar ha llegado de una forma firme y se está consolidando. Además, ha abierto Ipurua para jugar todos sus partidos como local.

– El fútbol guipuzcoano ha sido pionero con el Oiartzun y el Añorga, que abrieron camino en la génesis del fútbol femenino.

– En el País Vasco en general, pero en Gipuzkoa en particular, hay una gran tradición de fútbol femenino. El Oiartzun y el Añorga son clubes referentes. Pertenecen a una historia muy viva para mí, porque la he vivido. Han sido clubes fundamentales, porque apostaron cuando nadie creía y gracias a ellas disfrutamos lo de ahora. Son las que realmente han puesto los cimientos del fútbol femenino y ahora estamos unos pocos privilegiados disfrutando de este camino hacia la profesionalización.