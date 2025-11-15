El Barça femenino se toma la revancha del último clásico en Montjuic

Cristián Ramón Cobos Madrid Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:08 | Actualizado 18:21h. Comenta Compartir

El Barça ya tiene su revancha del último duelo ante el Real Madrid. A pesar de contar con bajas destacables como las de su timonel Patri Guijarro, o Salma Paralluelo, las de Pere Romeu consiguieron redimirse de la última derrota ante el conjunto blanco con una victoria contundente en Montjuic para meter una losa de siete puntos en la clasificación a las de Pau Quesada. El Real Madrid perdonó en la primera parte y en la sucesión de golpes Pajor lideró a las azulgranas con un doblete, mientras que en la segunda mitad Cata Coll, espectacular todo el partido, detuvo un penalti antes de que Sydney y Aitana sellaran una nueva goleada.

El partido no defraudó desde el primer instante. Ambos equipos salieron sin guardarse nada, mostrando sus diferentes armas. Cuando no se había llegado al primer minuto, tras una gran jugada colectiva del Barça, Alexia Putellas estrelló un cabezazo en la madera después de un gran centro de Ona Battle. La respuesta del Madrid no tardó en llegar. Primero con un tanto anulado de Caroline Weir, y en la siguiente jugada con un palo de Linda Caicedo cuando lo tenía todo a su favor. Sucesión de ocasiones en los primeros cinco minutos.

El partido no había hecho nada más que empezar. Las de Pere Romeu, fiel a su estilo, rápidamente se hicieron dueñas del balón para empezar a crecer en el partido y sentirse cómodas. Anotó Pajor, pero su tanto quedó anulado por un nuevo fuera de juego. Y a la tercera del Barça llegó la vencida. Apareció Claudia Pina para servir un regalo a la delantera polaca, que adelantó a las azulgranas con la puntera para desatar la locura en Montjuic.

Tras un comienzo muy intenso, tampoco podía faltar la polémica. Vicky López comandó una gran acción colectiva, y de nuevo Pajor conseguía hacer el segundo, pero tras ser revisada en el VAR, el tanto no subió al marcador por una mano previa. Tercer gol anulado en apenas 18 minutos. Caicedo volvió a tener el empate en sus botas, pero en el mano a mano su disparo se encontró con Cata Coll que se hizo enorme. Y cuando perdonas ante equipos grandes lo pagas caro. Graham Hansen volvía a hacer de las suyas por banda sacando un centro, rechazado por Misa, que cazó la delantera polaca para sumar su segundo gol y meter una losa muy grande para las blancas antes del descanso.

Cata Coll, salvadora

El Barça salió al segundo acto mostrando la misma superioridad. No tardaron ambos entrenadores en mover los banquillos en busca de respuestas. Pau Quesada con un triple cambio ofensivo para encontrar el gol, y Pere Romeu con la entrada de la tres veces Balón de Oro, Aitana Bonmatí, que se había caído del once por unas molestias en los isquios. Habían surgido efecto los cambios madridistas, metiendo el miedo a las azulgranas, pero un tanto en propia puerta de Irene Paredes no subió al marcador por un nuevo fuera de juego de Däbritz.

El Barça intentaba dormir el partido, pero las blancas no habían dicho la última palabra. Tras una nueva polémica revisión en el VAR, la colegiada señaló un penalti para el Madrid por una caída en el área de Athenea del Castillo tras un fallo de bulto de Cata Coll. Sin embargo, la portera enmendó su error deteniendo la pena máxima de Weir y cerrando las posibilidades del Madrid de meterse en el partido. Un chute de energía para las azulgranas que lo habían pasado mal, pero que ya en el descuento gracias a los tantos de Sydney y Aitana cerraron una nueva goleada en los clásicos para recuperar su dominio.