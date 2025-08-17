Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Euskadi mugimenduan: kirol diziplina gustokoenak

Euskadi mugimenduan: kirol diziplina gustokoenak

Euskal kirol espiritua definitzen duten zaletasunak

Yasmina Hernández

Igandea, 17 abuztua 2025, 11:47

Kultura eta Kirol Ministerioak egindako Espainiako Kirol Federazioen Lizentzia Txostenaren arabera, Euskadi lizentzia gehien dituen seigarren erkidegoa da Espainian. Futbolak 75.000 lizentzia baino gehiago ditu, Athletic Club eta Erreala bezalako taldeei jarraipen handia egiten die. Bestetik, mendizaletasuna eta eskalada, Euskadi diziplina honetan federatu gehien dituen bigarren autonomia erkidegoa da. Saskibaloia eta golf lizentzia gutxiagoak dituzte, baina presentzia nabarmenarekin. Azkenik, baina ez garrantzi gutxiagokoa, euskal pilota asko praktikatzen da Euskal Autonomia Erkidegoko kirol nagusia izateagatik.

Zifrak alde batera utzita, Euskadiko kirolak belaunaldiak batzen ditu, genero-berdintasuna sustatzen du emakumeen parte-hartze handiarekin, eta identitatearen eta komunitatearen motor gisa bizi da.

