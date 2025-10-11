La zarauztarra Usoa Ostolaza roza la victoria de la Vuelta a Andalucía

La ciclista de Laboral Kutxa fue segunda en meta en una ajustada llegada al sprint tras una jornada dominada por su equipo y marcada por la caída de su compañera Yuliia Biriukova

La zarauztarra Usoa Ostolaza rozó este sábado el triunfo de la Vuelta a Andalucía femenina y terminó firmando una brillante segunda posición tras un ajustado sprint final que se decidió en las calles de Torrox. Solo la británica Catrin Ferguson del Movistar Team logró superarla por escasos metros en una jornada de exigencia que dejó en evidencia el gran momento que vive el ciclismo vasco femenino.

La carrera, caracterizada por su dureza, partió de la localidad axárquica de Torrox con un pelotón cercano al centenar de corredoras. Las tres subidas al Puerto de El Portichuelo marcaron una jornada exigente, en la que las protagonistas iniciales fueron Aroa Gorostiza (Eulen) y Claudia Sánchez (Tenerife Bike Point), que rodaron escapadas durante las dos primeras ascensiones. Sin embargo, una caída y un pinchazo respectivamente mermaron sus opciones de abrir hueco sobre un pelotón comandado por las ciclistas del Laboral Kutxa.

El Laboral Kutxa fue protagonista desde el inicio, ya que controló la carrera con autoridad y consiguió demostrar una gran cohesión como equipo. La actuación más destacada del grupo la firmó la ucraniana Yuliia Biriukova, compañera de Ostolaza, que fue la que lanzó un ataque en la última ascensión al Puerto de El Portichuelo, al que solo respondió la actual campeona de España, Sara Martín (Movistar). Llegó a sumar hasta dos minutos de ventaja respecto a sus perseguidoras, pero una caída en el descenso frustró sus opciones de victoria. Aún así, resistió en cabeza hasta el último kilómetro, antes de ser alcanzada por el grupo perseguidor.

La carrera, con salida en Torrox, marcada por las subidas al Portichuelo, seleccionó el pelotón hasta dejarlo reducido a una decena de ciclistas. En los kilómetros finales, el Movistar Team marcó el ritmo con fuerza, preparando el terreno para la resolución al sprint, donde Ferguson se impuso por escaso margen sobre Ostolaza.

Completó el podio la neerlandesa Mareille Meijering, también del conjunto telefónico. Pese al dominio del Movistar en la meta, el Laboral Kutxa se llevó el premio al mejor equipo de la ronda, un reconocimiento al esfuerzo colectivo que permitió a Ostolaza brillar entre las mejores.

