Ion Izagirre: «He visto que un calendario cargado pasa factura» Ion Izagirre, en la Vuelta. Viernes, 21 septiembre 2018

Ion Izagirre (Bahrain) terminó noveno la Vuelta a España y hace un balance «positivo. Sé que estuve mejor situado en la general en las primeras semanas. La última se me hizo cuesta arriba y noté no sé si mi segunda grande o los días de competición. Llegué un poco fatigado, pero aguanté el top-10, que era el objetivo de la Vuelta».

El ormaitegiarra considera que le ha podido pasar factura su larga temporada. «No sé si el Tour en sí o los días de competición. Empezamos en Australia y llegamos con 68 días de competición a la Vuelta, también Gorka, y hemos acabado con casi 90. Y pienso que pesa más eso, esa falta de frescura».

De todas formas, haber terminado entre los diez primeros por primera vez una vuelta de tres semanas es positivo para él. «Hay que ser objetivo y analizar todo. Este año tenía la oportunidad de hacer la general de la Vuelta y he estado ahí. La última semana en los finales en alto no pude estar con los mejores, fui a menos y me queda ese sinsabor... Pero al inicio de la Vuelta habría firmado este resultado».

Pensando en un futuro dirigido a las grandes, opina que «hay que analizar el calendario porque hay que llegar bien a las vueltas de tres semanas. Y veo que un calendario muy cargado pasa factura, y sobre todo en septiembre. La clave será hacer una buena planificación y analizar bien los objetivos. Seguiré luchando también por las vueltas de una semana».

Lo hará en el Astana, donde recalará junto a su hermano mayor, Gorka. «No tengo nada malo que decir del equipo actual. Las dos partes hemos estado a gusto. Hemos decido cambiar y comenzar una nueva etapa con ilusión».

Lobato, en la Coppa Sabatini

Juanjo Lobato (Fantini) ganó ayer la Coppa Sabatini. El de Trebujena consigue su primer triunfo de la temporada, al arrancar a 400 metros de la meta en un sprint en subida y sorprender al Bahrain, que lanzaba a Sonny Colbrelli. Su anterior triunfo fue el 10 de agosto de 2017, en el Tour de L'Ain.