Vuelta a España Vuelta a España: Sabatini pone el espectáculo Fabio Sabatini levanta el puño por encima de los sprinters para celebrar la victoria de Viviani, a la derecha, ayer en Fermoselle. / AFP El lanzador de Viviani sirvió la victoria en bandeja a su líder, en una etapa de transición para la general IÑAKI IZQUIERDO Miércoles, 5 septiembre 2018, 08:22

Dan Martin (UAE) se fue a casa ayer para asistir al nacimiento de sus gemelas. Hizo bien. No se perdió gran cosa camino de Fermoselle, donde la figura de la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España fue Fabio Sabatini (Quick-Step), que sirvió en bandeja a Elia Viviani una de las victorias más fáciles de su carrera. El 'fantasista' del treno del Quick-Step dejó a su jefe a menos de cien metros de la meta, tan cerca y tan rápido que ni una moto habría podido remontar al campeón de Italia. No lo logró Peter Sagan (Bora). El campeón del mundo sigue persiguiendo su primera victoria.

Sabatini, toscano de 33 años, condujo el pelotón en la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España hacia el sprint de forma magistral, prolongando el no menos soberbio del anterior vagón del treno, Michael Morkov. Dominaron el último kilómetro de forma espectacular, a sesenta kilómetros por hora y sin dar la más mínima opción a los rivales.

«Fue uno de los mejores lanzamientos de este año por nuestra parte», aseguró Viviani. «Es una gran sensación ganar dos etapas en la Vuelta después de vencer en cuatro en el Giro, está siendo una temporada asombrosa. Es difícil batir esta temporada, creo que estoy en el mejor momento de mi carrera». El ciclista de Verona sumó en la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España su 17ª victoria de la temporada.

«Ha sido uno de los mejores lanzamientos de esta temporada», reconoce Viviani

«'Saba' es instintivo y si los planes saltan por los aires sé que me pondrá donde debo estar», explica

Sabatini fue el primero en levantar los brazos, cuando Viviani aún pedaleaba hacia la meta. No podía estar más seguro de su victoria. Morkov y él son las dos piezas claves del lanzamiento de los sprints del campeón italiano, sus hombres de confianza. En el Giro le guiaron a cuatro victorias, en la Vuelta Ciclista a España lleva dos. Son dos ciclistas implaclables y antagónicos. Morkov es el metrónomo, el método y la ortodoxia. Sabatini es la inspiración, como desvela Viviani: 'Saba' es más instintivo, y si los planes saltan por los aires sé que me pondrá donde debo estar».

Es lo que toda la vida se ha llamado un gregario de lujo. Tiene un contrato muy importante con el Quick-Step, acorde a su valor en el escalafón del treno. Y no solo es muy bueno, sino que tiene la mentalidad del doméstico de toda la vida. No le interesan las victorias. De hecho, no tiene ni una en su palmarés (solo ganó el Trofeo Città di Borgomanero en 2008, una crono por parejas con Marco Velo). Pero se cuentan por decenas las que ha facilitado. Esta clase de especialistas están muy valorados en los equipos y los líderes exigen para ellos unos contratos en consonancia con su relevancia.

Los protagonistas Simon Yates (Mitchelton) Simon Yates (Mitchelton) aseguró que tiene un plan para las próximas etapas pero «no puedo desvelar nada. Lo veréis en los próximos días, en los que vienen etapas muy duras. Las tres estapas de Asturias son muy difíciles y no puedo aventurar si seguiré con el maillot rojo. Voy mejorando año a año para poder ganar una vuelta de tres semanas», aseguró Yates. Ion izagirre (Bahrain) «Ya dije que venía a por la general y ahí estoy. A lo que venga. Hasta donde aguantemos, pero voy día a día», dijo Ion Izagirre tras cruzar la línea de meta. Con miras a la general, cree que «hay muchos nombres con opciones. Los colombianos están muy fuertes, también anda bien el Lotto-Jumbo y, claro, también el Movistar», apuntó el de Ormaiztegi. Jon Odriozola )Manager del Euskadi-Murias Puso en valor el octavo puesto de Jon Aberasturi. «Se va recuperando de su caída y ya ha podido ser octavo en el sprint de la etapa. Este puesto le dará confianza para otras oportunidades que seguro van a venir. Además, el equipo ha realizado una labor sensacional frente a los grandes equipos del WorldTour y es para sentirse orgullosos». Nelson Soto (Caja Rural) El sprinter colombiano Nelson Soto terminó «muy satisfecho» con el cuarto puesto en la meta resultado que le ayuda «a soñar con objetivos más altos. Es un buen resultado en una de las carreras más importantes del calendario, por lo que me deja satisfecho. Me va a ayudar a soñar con objetivos más grandes», señaló el cafetero en la línea de meta.

En el sprint de la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España , el Quick-Step puso en fila a Sagan, Nizzolo (Trek), Nelson Soto (Caja Rural), Sarreau (Groupama), Van Poppel (Lotto-Jumbo), Iván García-Cortina (Bahrain) y Jon Aberasturi (Euskadi-Murias), que se ha recuperado de su caída la víspera del inicio de la Vuelta y se metió en su primer sprint. También Soto hizo lo propio para el Caja Rural, después de que el ezkiotarra Alex Aranburu haya tenido que ir en su auxilio en más de una ocasión en esta Vuelta para meterle delante.

Pinchazos

La décima etapa de la Vuelta Ciclista a España resultó de transición para los líderes de la general. La retirada de Dan Martin no significó nada, ya que el irlandés iba perdido a más de media hora. Los únicos momentos de tensión se vivieron a falta de veinte kilómetros de meta cuando varios favoritos pincharon, entre ellos Nairo Quintana (Movistar) y el líder, Simon Yates (Mitchelton).

La vegetación de la zona tuvo la culpa. Tierras duras estas de Zamora, las plantas que crecen tienen que saber defenderse. Son secas y tienen pinchos. Y cuando sopla el aire las arrastra a la carretera, demasiado para las finas ruedas de las bicis de los ciclistas profesionales. Todos volvieron al grupo. Casi en meta pinchó Kelderman (Sunweb), pero estaba dentro del límite de los tres kilómetros de seguridad y no perdió tiempo tras la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España .

La general sigue liderada por el inglés Simon Yates(Mitchelton) con un segundo de ventaja sobre Alejandro Valverde (Movistar) y 14 sobre Nairo Quintana.

La Vuelta Ciclista a España cambia de perfil a partir de hoy y los velocistas y sus escuderos tendrán que replegarse a sus cuarteles de invierno, a la espera de tiempos mejores. Comenzarán a desplegar otra de las bellas artes del ciclismo, lo que toda la vida se ha llamado el autobús. Es decir, cómo unir fuerzas para conseguir llegar a meta día tras día sin caer eliminados por el fuera de control. Probablemente, Sabatini tampoco será manco en esta suerte.

Tras la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España comienza el terreno quebrado y la montaña, donde la sutileza y la belleza de la velocidad dejan paso a otras virtudes, más amadas por los aficionados, siempre atentos a quienes suben las cuestas volando. Pero ayer, el espectáculo lo puso Sabatini y fue de los buenos.