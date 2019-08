Ciclismo Un trofeo con valor ciclista y artístico Viernes, 30 agosto 2019, 07:54

Al ganar la segunda etapa de la Vuelta a Portugal, Aristi recibió como trofeo una pieza de cerámica firmada por la prestigiosa artista lusa Joana Vasconcelos, con exposiciones y obra en los mejores museos del mundo. Es considerada una de las más destacadas artistas plásticas contemporáneas del panorama actual, así que el ciclista bergararra se ha llevado un valioso trofeo a casa, no solo por su importancia deportiva sino también artística. El año pasado, los trofeos los diseñó el arquitecto Álvaro Siza, ganador del premio Pritzker.

La Vuelta a Portugal está infravalorada, pero es una gran carrera, no solo por detalles como estos. Aristi confirma que «dentro de carrera te sientes en una prueba de enorme categoría, por todo. Tiene mucho seguimiento». Está satisfecho con su rendimiento «y no solo por la victoria, sino por el conjunto de la carrera. Hice cinco veces entre los diez primeros y me desenvolví mejor de lo que creía en la contrarreloj (fue octavo), que es algo que no tengo muy trabajado».