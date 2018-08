Del trío, a las parejas El tridente fallido de Movistar en el Tour deja paso al Quintana-Valverde, los Yates y los Izagirre de la Vuelta TXOMIN PERURENA Sábado, 25 agosto 2018, 09:03

Una cosa son los nombres y otra, distinta, cómo están. En la lista de participantes figuran corredores importantes como Nibali y Porte, que reaparecen después de caídas y lesiones en el Tour. Las fracturas y los problemas de vértebras no se curan de un día para otro. Requieren tiempo. Además, a Porte se le ha unido una gastroenteritis de última hora. Sería un milagro que estuviera bien del todo. Desconocemos también el rendimiento que puede ofrecer Aru tras una temporada floja. Son incógnitas que despejará el desarrollo de la carrera, aunque ahora mismo pienso que hay corredores que miran más al Mundial de Innsbruck que a la propia Vuelta. Paradojas de la temporada, creo que vamos a pasar de hablar del trío de Movistar en el Tour a las parejas de la Vuelta. Me refiero al dúo Quintana-Valverde, a los gemelos Yates y a los hermanos Izagirre. Los dos hombres del equipo telefónico y los del Mitchelton tienen argumentos para estar bien a estas alturas de la temporada y creo que el duelo entre ellos está servido. Movistar viene de un Tour en el que no cumplió ni de lejos con las expectativas. Está obligado a hacer cosas importantes. Confío más en Nairo Quintana. En el caso de Valverde, estas tres semanas van a marcar su futuro. Si mantiene su nivel, puede aspirar todavía a objetivos relevantes en el futuro. Si va hacia abajo, habrá que empezar a pensar en una despedida paulatina. En el bando del Mitchelton, si Simon Yates alcanza el nivel que demostró hasta la última semana del Giro, es un candidato serio a la victoria en Madrid. De todas maneras, no serán las únicas bazas para la general.

Solo el paso de los días aclarará mis dudas sobre el valor real de la participación. La ausencia de un Froome que siempre ha dado juego en esta carrera condiciona todo. Porque el recorrido vuelve a ser interesante. Hay finales con dificultades, duros, desde los primeros días. El diseño de la carrera garantiza que no viviremos un inicio tan aburrido como el del Tour, con etapas calcadas durante un buen número de jornadas.

Por fin los Izagirre van a tener este año ese liderazgo de equipo que buscaban en una carrera de tres semanas. No creo que Nibali esté ahora mismo en condiciones de discutirles esa condición. Casualidades de la vida, esta nueva situación les llega cuando acaban de anunciar que el año próximo cambian de aires y se van al Astana. Por fortuna, parece que existe buena sintonía en el Bahrain, no como cuando Juan Fernández dejó fuera de la Vuelta a Fernando Escartín, que había preparado con mimo la prueba, porque se marchaba a otro equipo. La consideré una medida autoritaria y mantengo mi opinión. Si yo hubiera estado en su lugar, habría exprimido al máximo al corredor. Exprimir en el buen sentido de la palabra. Entiendo lógico descartar a ciclistas que no están dispuestos a dar el cien por cien porque piensas más en el futuro que en el presente. Pero si tienen interés y ganas, como Escartín en su día y los Izagirre ahora, hay que contar con ellos.

Euskadi-Murias y Caja Rural son equipos llamados a justificar tanto su presencia en la carrera como sus aspiraciones de futuro, lo mismo para los corredores que para las firmas patrocinadoras. Ambas escuadras garantizan que van a darlo todo y se esforzarán al cien por cien para ser protagonistas en la medida de sus posibilidades. Competir con los World Tour es complicado, pero también supone un aliciente. No van a guardar nada en la recámara.