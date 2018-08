Tomar la iniciativa y no esperar

Tenía fe en el equipo, con ciclistas que están bien y poseen experiencia. Tenemos pocos problemas que resolver, así que podemos centrarnos totalmente en la búsqueda de resultados. Estoy contento, con la victoria de Clarke en Roquetas del Mar y con haber sido protagonistas en el desenlace de la etapa de ayer. Vinimos a la Vuelta con un objetivo principal, que es la clasificación general con Rigoberto Urán. Y, por el camino, ser listos e ir aprovechando las oportunidades.

Habíamos visto la previsión del tiempo para ayer. Anunciaba aire toda la etapa, y habíamos identificados dos puntos claves. El primero no debíamos tomar la iniciativa pero sí estar ahí y, en el segundo, tres kilómetros más adelante, teníamos que pasar a la acción. Primero salvarse y luego actuar. Soplaba el viento un poco distinto a lo que teníamos previsto, más en contra, pero la actitud de los chavales ha sido excelente y han seguido el plan al pie de la letra.

Cuando montas un abanico, siempre pillas a alguien, pero les dije a los corredores que nosotros teníamos que pensar en nosotros mismos, no en los demás. Tomamos la responsabilidad y si no sale, no sale. Lo que buscábamos eran tres cosas: tomar la responsabilidad, evitar caídas y si luego pillábamos a alguien, mejor. No podíamos esperar y después reaccionar.

Cuando toda la estrategia prevista sale, a un director se le ponen los pelos de punta. Lo planeas mil veces y cuando te sale te emocionas. La victoria de SimonClarke también fue importante por esto. Es un corredor que trabaja siempre para los demás, un hombre de confianza de Urán, que le valora mucho por cómo le ayuda en la colocación. No pidió él la oportunidad, sino que se la dimos desde el equipo. Nos dio las gracias y nos dijo que iba a intentarlo. ¡Qué manera de aprovecharla!

Ganar es importante en cualquier equipo. La gente está bien, de salud y fuerzas. El equipo está fuerte y el ambiente es bueno.Vamos poco a poco.Tenemos el objetivo global claro de la general y las decisiones las iremos tomando día a día.

El primer test será el domingo en La Covatilla y el primer examen serio, muy serio, llegará en los Lagos de Covadonga. Allí se empezará a notar la fatiga de la gente que viene del Tour. Pero en esta Vuelta hay muchas etapas trampa, empezando por la de hoy mismo.