Vuelta a España «No hay un problema de liderazgo, los líderes no se eligen, se erigen» Unzue. Eusebio Unzue analiza una Vuelta que pese a las dos victorias de etapa y haber sido líderes con Quintana no está siendo fácil para el Movistar L. GUINEA ZAVALA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 4 septiembre 2019, 07:49

El manager del Movistar explica con claridad la postura de su equipo sobre el liderazgo, que tanto está dando que hablar en esta Vuelta. «Pero bueno con el quién es el líder del equipo de marras. Aquí no hay un problema de liderazgo en el equipo. Nosotros tenemos la suerte de contar con dos corredores de un nivel muy parecido, les separan 20 segundos, que están en disposición de ganar. ¿Quién va a elegir a quién? Aquel al que la carrera ponga delante y sea más consistente. Al que se vea que está mejor, a ese le apoyará el otro. Los líderes no se eligen, se erigen».

Sin embargo, sabe que el debate está en la calle. «No es que sea una cosa que me dé igual. Lo que sí que me gustaría es que la gente entendiera por qué se producen estas situaciones en el equipo. Tenemos la suerte de contar con grandes corredores que son capaces de pelear por las grandes carreras, y de tener opciones reales de ganar. Ahí está el histórico de nuestro equipo en las tres grandes vueltas durante muchos años. Esto hace que muchas veces tengamos que esperar, de acuerdo con lo que diga la carrera y los estados de forma de cada uno, para ver a quién vamos a apoyar en carrera. Pero no por eso nadie va a andar menos, no. Normalmente las carreras de tres semanas las gana el corredor más fuerte. El mejor escalador es Superman, el mejor contrarrelojista es Roglic y nosotros tenemos dos corredores que están muy bien. Nosotros defendemos mejor nuestros intereses así».

También tiene un juicio claro con la situación que se vivió en Andorra con Soler. «Lo que hizo Marc fue inadmisible, impropio de un deportista, y mucho menos de alguien como él. Se puede entender el cabreo, es lógico por la situación de carrera que tenía. Pero aquí estamos para lo que estamos. Yo espero que todo esto le sirva para aprender. El reconocimiento de su error fue inmediato, a mí me escribió un mensaje pidiéndome perdón. En aquel momento estaba ilusionado con aquellas opciones de victoria, que yo creo que lo tenía muy difícil. Los gestos y la actitud fueron inapropiados e inaceptables y estuvieron muy lejos del ejemplo que debe suponer el deporte. Estaba muy arrepentido. No se volverá a repetir».

Carapaz

Admite que para la imagen del equipo fue malo. «Totalmente, aquello deslució lo que creo que fue una gran actuación del equipo». También confirma que tras la espantada de Carapaz, Movistar ya no fichará a ningún ciclista que lleve el mána ger Giuseppe Acquadro. «Sí, después de muchos años hemos roto nuestra relación profesional, y a este equipo no vendrán corredores que estén con él. Buenos ciclistas hay por todos lados, no me preocupa. El que quiera seguir con Acquadro ya sabe que no podrá venir».