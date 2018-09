LA PRIMERA GRANDE, A LA MOCHILA

V oy a terminar la primera gran vuelta que he corrido. Antes de la salida tenía dudas sobre cómo podría responder en una carrera de tres semanas, un reto que nunca había afrontado. En la tercera semana las fuerzas han escaseado, pero mi balance es positivo. En las dos primeras semanas me metí en dos fugas, una de ellas llegó a meta, y pelee por meterme en muchas más, pero no es nada sencillo. Hacen falta fuerzas y suerte. La semana final ha sido más complicada, con el remate de la etapa de ayer, en la que cada uno fue a su sitio rápido.

Hoy en Madrid tendremos un día tranquilo, aunque una vez entremos en el circuito intentaremos que Nelson Soto pueda meterse en el sprint y lograr un buen puesto. Pero el trabajo de verdad ya está terminado.

La Vuelta me ha gustado, es una carrera muy bonita y con gran ambiente. La etapa más especial fue la de Oiz, que me resultó emocionante. Aunque fue muy dura, en la subida final vi a mis amigos y a mi familia animándome. Es un recuerdo muy especial. La respuesta del público fue impresionate durante todo el día.

Tener la primera grande terminada en la mochila me permitirá mejorar como ciclista. Nunca había corrido ninguna y es un paso más en mi carrera. Ahora ya sé lo que me puedo encontrar en un futuro. Me he quedado a gusto con mi actuación, aunque es cierto que la tercera semana se me ha hecho dura y he notado que las fuerzas escaseaban.

Simon Yates me parece un justo ganador de la Vuelta. Merecido. Ha demostrado ser el más fuerte en las etapas más complicadas. Ha dominado en la montaña y también ha andado mucho contrerreloj. Ha ganado una etapa y ha sido mejor que sus rivales.

El podio de Enric Mas confirma que es un corredor de gran calidad. Le conozco bien, porque hemos competido juntos desde nuestra época de juveniles y tenemos buena relación. En la útima concentración que hice en Andorra solía salir a entrenarme con él. Es un ciclista con enorme futuro.