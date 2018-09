VUELTA ESPANA «Un premio que llevo tiempo buscando» Viernes, 7 septiembre 2018, 09:18

«Es un premio, un objetivo que llevaba tiempo buscando. No perder tiempo y luego meterme en una fuga para optar al liderato era uno de los objetivos para esta etapa, aunque el principal era ganarla. Al final no he podido pelearla porque estaba demasiado muerto. Ahora toca disfrutar del maillot rojo. Quizás lo pierda mañana (por hoy), por lo que ahora toca disfrutar».