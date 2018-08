Con estas piernas habrá más opciones

La etapa se resume fácil: de salida a meta, a tope. La escapada se ha hecho tarde y una vez en la fuga no nos entendíamos entre nosotros. A cien kilómetros de meta ya hemos empezado a atacarnos. Antes de hacerse la escapada, el pelotón iba roto en diez pedazos. Iba en el primero y ahí ya sabía que, sí o sí, la tenía que cazar. He tenido el acierto y las fuerzas para conseguirlo.Nunca sabes cuál va a ser el corte bueno, pero llegados a ese punto había que salir a todos. Estoy contento, ya que estaba previsto que cogiese la escapada porque podía llegar a meta. Pero todo el mundo lo sabía.

Los dos primeros días lo pasé mal por el calor, pero en la Sierra de la Alfaguara cogí mucha confianza, aunque no hice nada del otro mundo. La pena es que en el último puerto me ha faltado medio punto para coronar con el grupo de Molard. Luego pegaba viento de cara y seguía la falta de entendimiento, así que no se podía hacer nada. En meta he sprintado mal. Pero con estas piernas habrá más oportunidades.

El terreno era muy duro, no había un metro llano y nos han salido quinientos metros más de desnivel de lo que marcaba el libro de ruta. Es un terreno bueno para mí y me han respondido las fuerzas, pena de ese puntito en el último puerto.Habría sido muy distinto llegar en el grupo de Molard. Aunque no he tenido opciones de disputar la etapa, al menos me veo en la pelea en mi primera Vuelta y en un grupo con gente importante.

Hasta ahora, lo que está definiendo la Vuelta es el calor. Esta última etapa sí hemos ido muy rápido, pero en días anteriores el ritmo no era excesivo. Sin embargo, en cuanto apretaban la gente se quedaba sin nada, vacía. Han sido días de supervivencia, de beber, beber y beber.

Me fijo en que hay mucha gente que levanta el pie y van día a día. Salvo los de la general, el resto gestiona sus esfuerzos en busca de sus objetivos. Hay que aprender también eso, a administrar las fuerzas. El nivel es tan alto, que hay que saber seleccionar. Me está gustando la Vuelta. Estoy contento.