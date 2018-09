Ciclismo | Vuelta a España Óscar Rodríguez: «No pensaba que ganar en profesionales estuviera a mi alcance» Óscar Rodríguez explica que hizo la subida «con el potenciómetro a 400 vatios, y cuando alcancé a Majka y Teuns vi que no llevaban buena cara» EL DIARIO VASCO LA CAMPERONA. Sábado, 8 septiembre 2018, 09:22

Óscar Rodríguez explicó en meta que «no pensaba que estuviera a mi alcance ganar en profesionales, y menos en la Vuelta a España». El navarro fue como un libro abierto tras la llegada, dando toda clase de detalles sobre cómo fue capaz de remontar. «Iba con el potenciómetro controlando, a 400 vatios. Cuando alcancé a Majka y Teuns vi que tenían mala cara y que yo podía ir un poco más rápido».

A la pregunta de qué pensó al ganar, fue claro: «Nada, porque todavía no me creo que haya ganado». Asegura que pensó en ganar en ese momento en que vio que Majka y Teuns no iban sobrados. «Pensé que podía ir para adelante, y por el pinganillo me iban diciendo que la etapa era mía. Pero a 600 metros de la llegada se me cayó de la oreja y ya no oía nada. Así que he tirado a muerte hasta la meta».

«No me lo creo, no me lo creo»

Tras estar unos minutos sin resuello, aseguró que «no pensaba que podía ganar. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo», dijo el navarro, acordándose de su «novia, que esta ahí abajo, de mi familia y de mi equipo, para el que va a ser algo fenomenal».

Sabe que su victoria será muy importante para el Euskadi-Murias. «Es difícil saber qué pasará en el futuro, pero me imagino que esto supone un respiro. Tampoco he tenido tiempo de plantearme cómo afectará esta victoria al equipo».

El manager del equipo, Jon Odriozola, destacó que «Óscar ha tenido dos temporadas muy complicadas con caídas, pero en esta Vuelta se ha presentado a tope y ha podido sacar su talento. Va para estrella, ya es una estrella y seguirá trabajando para llegar alto. Para él y para el equipo es un sueño cumplido. Es normal que ahora tenga ofertas pero el año que viene seguirá con nosotros».