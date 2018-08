Ciclismo Pello Ruiz Cabestany: «Ahora me dedico a la gestión de instalaciones deportivas» El ciclismo viajero es ahora la pasión de Pello. / MICHELENA Exciclista; cuarto en la Vuelta de 1985 y 1990 JON TRUEBA Lunes, 20 agosto 2018, 07:01

Donostiarra. 56 años. Un lujo de entrevistado. Le llamé para que me hablara de la Vuelta a España que comienza el sábado en Málaga, una ronda de la que fue cuarto en 1985 y 1990 y sexto en 1986 y 1991. Pello fue un ciclista rompedor, carismático y mediático: cuando se puso líder en la etapa de la Vuelta en el Alto Campoo este periódico batió el récord de ventas.

- ¿Qué es de su vida?

- Deseando poder hacer una de mis habituales escapadas por el mundo con mi bici y mis alforjas. Lo último que he hecho en abril ha sido un trekking por Nepal, pero ya queda lejos. Por lo demás, trabajando en Bilbao en mi dedicación de los últimos años, la gestión de instalaciones deportivas. La última experiencia en Donostia, con un político 'especial', por llamarlo de alguna manera, sería para hablar largo y tendido.

- ¿Dónde queda el ciclismo?

- El ciclismo de competición ya queda muy lejos para mí. Lo que tengo presente en mi día a día es el ciclismo de ocio, el ciclismo deportivo y el ciclismo de alforjas, viajero. Sigue siendo una pasión.

- El Tour es ya pasado pero existen cuestiones pendientes que usted seguro que me ayuda a entender. Para empezar, la UCI quiere reducir el número de corredores por equipo...

- En este apartado soy radical y recibo 'palos' por ello. No solo recortaría mas el número de corredores por equipo, sino que limitaría el uso del pinganillo a un único canal de seguridad y de averías. Y, por supuesto, no permitiría el uso de potenciómetros en carrera. Menos robotizacion y más ciclistas humanos que piensan y deciden, aciertan o se equivocan.

- Otra duda. ¿Ve a Mikel Landa capaz de ganar el Tour?

- Landa tiene un gran nivel como ciclista pero, desgraciadamente, acerté pronosticando su resultado en el Tour. Pasar de gregario u 'outsider' en una gran vuelta a hacerlo como favorito o como líder es un gran y delicado salto. Como líder debes soportar la presión, la tensión y la máxima atención todos los días, y en carrera... cada segundo. Una Vuelta o un Giro lo veo más asequible.

- En su primer Tour, Thomas entró penúltimo a casi cuatro horas de Contador. Diez años más tarde gana. ¿Cómo lo explica?

- No tengo ni idea de cómo pasa un ciclista especialista en pista a dominador del Tour. Y no es el primero (lo fue Wiggins). En el equipo Sky se habla mucho de las 'ganancias marginales', pequeñas mejoras que por sí solas solo mejoran un 1%, pero unidas hacen un porcentaje muy alto de mejora. También es cierto que los potenciómetros o ciclocomputadores son aparatos que cada vez aportan más datos y muy fiables a la hora de ratificar o desmentir una mejora en el rendimiento en base a la medición de los watios ejercidos por el ciclista. Lo que sí tiene Sky son 37 millones de presupuesto que le permiten, además de otras cosas, fichar como gregarios a corredores que serían líderes en cualquier otro equipo.

- El sábado comienza una Vuelta que usted estuvo a punto de ganar. ¿La seguirá? ¿Cómo?

- Me temo que la seguiré, por desgracia, a través de TVE. En la Vuelta no se suele dar ese bloqueo tan habitual del Tour y se dan etapas muy entretenidas. Eso sí, si veo que una etapa tiene pinta de ser típicamente previsible, aprovecharé el tiempo para salir a andar en bici.

- El final en el monte Oiz es la novedad. ¿Lo conoce?

- No he subido aún al monte Oiz, pero esta etapa no me la perderé, a poder ser, a pie de carretera. Es una etapa enrevesada con un final duro. Además, está al final de la Vuelta y después de una contrarreloj larga. Será un adelanto a la etapa del Tour, que no tardará en llegar.

- ¿Sus favoritos?

- Tenía a Porte como favorito en mi 'tropela' del Tour, y lo volveré a poner para la Vuelta. No correrán los líderes del Sky y la Vuelta siempre está abierta a sorpresas o descubrimientos, así que, además de Porte no me olvido de López, Simon Yates, Urán, Pinot, Quintana...

