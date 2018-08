Casi de noche, como Errandonea

La contrarreloj de Málaga terminó casi de noche. Como la que ganó José Mari Errandonea en el Tour de 1967, en Angers. Los franceses no paraban de decir 'Poupou en jaune' y el irundarra les estropeó la fiesta: etapa y liderato. Poulidor nunca se vistió de amarillo en la ronda gala, aunque después se tomó cumplida revancha. Cada vez que aparece en la televisión lo hace con un niqui amarillo. Imagino que tendrá más de uno.

Me llamó la atención el color del asfalto de las calles de Málaga. Parecían una balsa de aceite. Supongo que se produciría alguna caída, aunque no la vimos por televisión. Es una ciudad con mucho tráfico, incluidos los carruajes de caballos. La primera vez que acudí a la Vuelta a Andalucía, dimos un paseo en uno de ellos. Los carros disponían de una bolsa para los excrementos sólidos. No, en cambio, para los líquidos.

En el plano deportivo, ninguna sorpresa. En este momento la Vuelta tiene una lista de nombres importantes. Está por ver si son hombres importantes. Ninguno de esos nombres cedió un tiempo reseñable. Imponente la contrarreloj de Kwiatkowski y ya no digamos la de Dennis.

Si bien la jornada llevaba la etiqueta de etapa, en realidad se parecía mucho a un prólogo, una modalidad inventada en su día para añadir un día más de carrera a las vueltas. Para ser considerada prólogo, la crono no debía superar los ocho kilómetros, la distancia de ayer. Hoy en día prácticamente no se tiene en cuenta ese detalle.

Comentaron que Campenaerts, un contrarrelojista, colocó un plato grande de 60 dientes. Me parece una barbaridad montarlo. Porque también llevan un piñón de 11. Lo normal en mi época era llevar el 53. Salvo aquel día en Andorra en el que Miguel Poblet me aconsejó acertadamente poner el 55 para el descenso de Envalira. Reconozco que se nota. Para bien.

La etapa de hoy llega al Caminito del Rey. Supongo que no traerá buenos recuerdos a Vincenzo Nibali, a quien expulsaron de carrera hace tres ediciones por agarrarse al coche del equipo, dejar atrás a los que iban con él y desaparecer. Un borrón gordo en el historial del campeón italiano.