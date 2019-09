Ciclismo El Movistar embarra el campo El Movistar tira después de la caída de Roglic, López y Pogacar, con la carrera rota en mil pedazos. / EFE El equipo telefónico aprovecha una caída de Roglic para acelerar y luego carga contra los comisarios de la UCI IÑAKI IZQUIERDO Sábado, 14 septiembre 2019, 07:49

Polémica monumental en la Vuelta. Como el legendario manguerazo de la Real en los buenos tiempos de Atotxa cuando le visitaba el Las Palmas, el Movistar embarró el campo. Y el fango subió hasta la altura de las rodillas. Llovía en Escalona, un pueblo muy bonito pero con calles estrechas. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) resbaló y se fue al suelo junto a la mayoría de sus compañeros. También cayó Miguel Ágnel López (Astana). La caída también pilló a Tadej Pogacar (UAE). No así a Alejandro Valverde y a Nairo Quintana (Movistar).

Unos metros más adelante, se salía del pueblo atravesando un puente de piedra. Marc Soler (Movistar) llamó por el pinganillo. Y desde el coche llegó la orden. «A tirar». Iba una escapada por delante y en el grupo tiraban Bora, Lotto y Caja Rural para controlar la distancia. Con el líder caído, el Movistar decidió pasar a la cabeza del pelotón y tirar a fondo. La polémica estaba servida.

Por detrás, la situación era un caos. Pogacar con los suyos, el Astana con López y Roglic solo. El gran Tony Martin, su gran gregario, tuvo que abandonar por la caía. Corredores desparramados por todas partes... y coches. El líder llegó muy rápido a la rueda de los Astana, con el coche de su equipo al lado. Luego alcanzaron al vehículo del Sunweb... La diferencia con la avanzadilla del Movistar era de un minuto, a 60 kilómetros de meta. Fue una actuación antideportiva del Movistar, aunque no hay nada en el reglamento que lo impida. Sin embargo, la carrera no iba lanzada cuando se produjo la caída y la tradición manda esperar en esas circunstancias. Ni siquiera varios ciclistas del Movistar parecían muy convencidos.

«La UCI ha metido a todos a rueda de los coches; esto no es ciclismo si la UCI decide quién gana las carreras» José Luis Arrieta, Movistar

«Siempre hacen el estúpido, siempre son los mismos tontos que hacen estas cosas» Miguel Ángel López, Astana

Valverde, mal

Resultó decepcionante el papel de Alejandro Valverde, que con el maillot arcoíris no supo imponer su autoridad sobre las órdenes del coche, como debe hacer un campeón. Debió decir que quiere ganar la Vuelta, pero no así. Tras unos kilómetros de tensión, el Movistar decidió parar, y su director, José Luis Arrieta, dio el manguerazo definitivo para que el barrizal fuera de los que hacen época, al acusar a los comisarios de la UCI de «decidir quién gana la carrera». El directos navarro dijo que «la UCI ha decidido traer a todos a rueda de los coches de los equipos. Si la UCI decide quién gana las carreras, perfecto. Pero esto no es ciclismo. La UCI ha dicho que va a hacer empalmar a todos los corredores tras los coches». Se refería, al parecer, a la decisión de los comisarios, comunicada por radio vuelta, de que no haría 'barrage', es decir, que no pararían la fila de coches. Esa decisión facilitó el regreso de los caídos al grupo.

Movistar, según Arrieta, paró por ese motivo, aunque lo cierto es que las condiciones del corte también se les volvieron en contra. Tanta cuneta metieron para abrir hueco que dos de sus siete corredores en el corte se quedaron rezagados. Había viento de cara y quedaban 50 kilómetros a meta. No les compensaba seguir. El Movistar había tomado una decisión muy controvertida y, a cambio, se encontraba con unas expectativas de éxito demasiado inciertas para tanto riesgo. Fue un riesgo porque la gente tiene memoria y una operación así se la intentará cobrar alguien en algún momento al equipo telefónico.

Arrieta justificó la maniobra en que «sabíamos que la bajada era así, estaba el puente y luego estaba la zona de aire. A nosotros muchas veces nos ha tocado sufrir eso, por ejemplo con Valverde, y nadie se ha preguntado por qué no se para a esperar. Nosotros teníamos ya previsto el sitio del aire, dónde había que pasar primeros. En el pueblo anterior ya estábamos delante. Si nos tenemos que dejar horas y más horas en ver recorridos, en ver carreteras para que luego...». Anoche, en la cuenta oficial de Twitter del equipo, Movistar pidió «disculpas» por lo ocurrido, aunque insistió en que su actuación respondía «exclusivamente a lo planificado de antemano» y no «a un intento de aprovechar la caída de nuestros rivales».

Es seguro que el Movistar tenía previsto coger la cabeza en cuanto la carrera saliera al viento, como demuestra el hecho de que todos sus corredores esquivaran la caída al estar muy bien colocados. Pero no es menos cierto que en el momento del accidente, los de Arrieta no habían lanzado la carrera, algo que sí habría justificado sin ninguna duda que continuasen tirando a tope sin mirar.

Cuando el grupo del Astana y Roglic llegó al pelotón del Movistar, se vio a Omar Fraile pidiendo explicaciones a Valverde y al campeón del mundo, encogiéndose de hombros. Por si el lodazal no era demasiado denso, en meta Marc Soler pisó el último charco que faltaba. Preguntado por la polémica, el catalán -que ya tuvo sus más y sus menos con sus jefes del Movistar cuando le mandaron parar para esperar a Quintana en Andorra- dijo: «Hablad con el director mejor. Nosotros hemos hecho lo que nos han dicho y ya está». Insistieron los periodistas y le comentaron que la decisión fue extraña: «Sí, por eso lo digo. Hablad con ellos y ya os contarán. Ellos os lo explicarán».

Parecía el último charco el que pisó Soler, pero aún faltaba la guinda. El barro elevado a la categoría de lodazal, por gentileza de Miguel Ángel López: «Siempre hacen el estúpido, siempre son los mismos tontos que hacen estas cosas. Es su forma y su manera de actuar y ya se sabe que es así, es la reacción de ellos siempre. Tengo rabia con estas actuaciones tan tontas que hace el equipo del campeón del mundo. ¡Vaya famoso campeón del mundo que tenemos!».

Llegaron todos juntos a la meta de Toledo, pero en vez de una jornada de reflexión ante la última etapa de montaña, fue un día de furia, fuego, odio y bilis. Lo mejor para recuperar fuerzas para hoy...