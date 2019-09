Mikel Iturria: «Ganar aquí es un sueño, todavía no me lo creo»

Tranquilo y sereno aunque con una sonrisa imposible de borrar de su rostro. Así ha atendido a los medios de comunicación el urnietarra Mikel Iturria (Euskadi-Murias) nada más cruzar la meta de Urdax-Dantxarinea. «Todavía no me lo creo haber ganado tan cerca de casa es un sueño hecho realidad», ha contado el ciclista guipuzcoano, vencedor en la undécima etapa de la Vuelta a España.

Mikel Iturria ha atacado a 25 kilómetros de meta nada más coronar el puerto de Otxondo y ha completado un final de etapa casi agónico. «He saltado un poco a la aventua. 'Odri' -Jon Odriozola, director del Euskadi-Murias- me ha dicho que atacara como si fuera mi último ataque». Dicho y hecho. El corredor de Urnieta ha saltado del grupo de cabeza y ninguno de los perseguidores ha conseguido echarle el guante.

El ciclista del Euskadi-Murias no las tenía todas consigo. A pesar de ir en cabeza veía al grupo perseguidor cerca de cogerle. «Pensaba que me iban a coger a cien metros de meta», ha señalado ya con la tranquilidad de saberse ganador de la etapa y tras haber conseguido la victoria más importante de su carrera deportiva. «Me cuesta ganar porque no soy muy explosivo, pero hoy me ha tocado el premio. No había ganado hasta ahora y lo hago aquí, en la Vuelta»

Aún así, a falta de dos kilómetros, Mikel Iturria ha mirado para atrás y ha visto «que había hueco». En los últimos metros ha tenido el ánimo y apoyo de los seguidores desde la cuneta, un aliento que le ha llegado en esos metros finales. «Escuchaba mi nombre. Había conocidos».

El final de etapa no era un terreno desconocido para el corredor del Euskadi-Murias. Y es que tal y como ha confesado ya había entrenado en el tramo final. «Algunos días que he tenido libres he venido a ver la etapa. Sobre todo los últimos kilómetros, desde el puerto de Izpegi al final».

Aún le cuesta creer lo que ha conseguido: «Todavía no me lo creo. A la tarde-noche cuendo vuelva a ver la etapa ya seré más consciente», se ha sincerado Mikel Iturria, ganador con brillo de la etapa de la Vuelta a España con final en Urdax-Dantxarinea.

Mikel Iturria ha conseguido la segunda victoria para el Euskadi-Murias en una Vuelta a España. El año pasado el navarro Óscar Rodríguez se proclamó vencedor de en la etapa de La Camperona.

Por su parte, el pelotón comandado por el Lotto-Jumbo ha llegado a 18.34 minutos, por lo que en la general no ha habido cambios, con Roglic al frente seguido de Alejandro Valverde a 1.52, Supermán López a 2.11, Nairo Quintana a 3 y Tadej Pogacar a 3.05.

La duodécima etapa de la Vuelta se disputará este jueves, entre Los Arcos (Circuito de Navarra) y Bilbao, con un recorrido de 171,4 kilómetros.