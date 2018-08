Llegó Sagan

Hacía un calor terrible y la gente lo ha acusado, entre ellos, yo. Más que el ritmo de carrera, creo que lo que ha roto la etapa han sido las altas temperaturas. En nuestra grupeta han entrado en meta el líder, Sagan, Adam Yates y Omar Fraile, entre otros. A todos les afectó el calor y levantaron el pie pensando en próximos días, que les puedan venir mejor. Esa es un maniobra que vi clara en el día de ayer, cómo regulan los mejores en función de sus intereses. Dentro de mis posibilidades, espero aprender la lección y poder ser protagonista cuando lleguen las etapas y el terreno que mejor me va, que creo que serán las etapas del norte, lo mismo que para Mikel Bizkarra, Mikel Iturria y Óscar Rodríguez. Sin embargo, la meta de Alfácar puede ser una buena oportunidad para Prades. Tenemos el equipo bien, con ganas, motivado, y estoy convencido de que se nos presentarán las oportunidades y vamos a poder brillar. Estoy seguro.

Somos nuevos aquí, estamos debutando y debemos ir paso a paso. La Vuelta me está pareciendo una pasada, todo es a lo grande. La salida de Málaga fue espectacular. En cuanto al nivel deportivo, sabemos lo que hay. Hay gente más curtida, pero tenemos nivel para estar aquí. Hemos empezado y a partir de ahora, en lo que a mí respecta, toca darle la vuelta al cuerpo y que salga todo el trabajo realizado.

Nos sucedió una anécdota curiosa en el tramo final de la etapa. Íbamos en la grupeta y hemos alcanzado a Sagan y a otro. Y cuando ha llegado, nos dice a Aberasturi y a mí a ver por qué llevamos maillots distintos. Le miro a Jon y me doy cuenta de que no lleva el maillot de la Vuelta. ¡Pero Jon, qué pasa! Me dice que se le olvidó el maillot en el hotel y tuvo que correr con uno normal del resto de la temporada. Ha habido buenas risas en la grupeta a cuenta de eso, empezando por Sagan. Es un fenómeno, un crack. Íbamos rodeados de motos y cámaras, y era porque venía él. Es increíble lo que mueve. La verdad es que había muchos capos en la grupeta. Todos, esperando su día. Nivelazo.