No se me caen los anillos por reconocer que la victoria de Óscar Rodríguez fue una sorpresa para mí. Una sorpresa muy agradable. Me recordó al primer año del Caja Rural como equipo invitado, cuando ganó la etapa de los Lagos de Covadonga con Antonio Piedra. La de ayer ha sido la etapa más importante de la Vuelta hasta ahora y el triunfo fue mucho más difícil que aquél, por la calidad de la escapada. Algo impensable. Que un ciclista de Euskal Herria haya ganado una etapa así es muy grato, inenarrable, por lo inesperado y la categoría de los contrarios, la forma como llegó a Majka y Teuns y, no solo eso, como les rebasó y lo entero que llegó a meta.

La victoria será muy importante para que el equipo pueda seguir mejorando. Eso dependerá de que se abran un poco las puertas y se pueda aumentar el presupuesto.

Recuerdo nuestra primera victoria con el equipo Euskadi. Fue en la Vuelta al País Vasco con Agustín Sagasti. Que el Murias, en su primer año en la Vuelta como invitado, no solo haya ganado una etapa sino que se haya metido en numerosas escapadas, algunas difíciles, tiene muchísimo mérito. Este triunfo, además, hará que crezca la moral del equipo y seguramente todos quieran aspirar a lograr otra victoria.

En la época del Orbea, en las primeras carreras de la temporada Peli Egaña se solía sentar a mi lado en el coche con la lista de dorsales. Se iba quedando gente y si no veía a ningún Orbea ya estaba contento. Pero luego, ganábamos una carrera y entonces quería dos. Al sumar cinco o seis, hablaba de ganar más... Es muy humano pensar así.

No quiero olvidarme de mandar un mensaje de ánimo a Ion Izagirre, que perdió un poco de tiempo. Las etapas que vienen no tienen nada que ver con la de ayer, así que hay que estar tranquilos. En el duelo entre Nairo Quintana y Simon Yates, el colombiano se movió, pero se va acercando la hora de la verdad para él porque la contrarreloj llega el martes. No hubo diferencias grandes, pero los segundos fueron significativos. Lo mejor de la Vuelta está por venir.