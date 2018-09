Etapa de libro. Los equipos con aspirantes a ganar la etapa tuvieron que trabajar a fondo para anular la fuga. Corrieron rápido y una llegada más de fuerza que para velocistas puso la emoción a los metros finales. Sagan es todo un especialista. Y no digamos Valverde, al que no le pesan ni los kilos ni los años. Aunque el eslovaco no esté al cien por cien, tiene mucho mérito ganarle así y en ese terreno.

Valverde está mejor que en el Tour, al menos de momento. Puede que en julio sus rivales se encontraran mejor y más fuertes que ahora. Pero el único corredor que lleva dos victorias de etapa en esta Vuelta es el murciano. Además, mucho me temo que la de Almadén no va a ser la última.

Y con 38 años. Está claro que en llano pierdes punta de velocidad en los sprints, pero tampoco es fácil mantener esa chispa y ese poderío ante ciclistas más jóvenes en ese tipo de repechos. La tendencia es convertirte en un ciclista diésel con el paso de las temporadas y la acumulación de esfuerzos y sprints. Valverde ya lleva unos cuantos a lo largo de su larga trayectoria. Los años no pasan en balde y la pena es que el relevo continúa sin aparecer. Ahora mismo no veo en nuestros equipos a nadie capaz de recoger el testigo de Alejandro. Sí lo ha encontrado a nivel internacional con Alaphilippe, pero no en casa.

La Vuelta llega hoy a La Covatilla. Seguro que Nairo Quintana arde en deseos de tomar un protagonismo que de momento le ha arrebatado por completo Valverde en las filas del Movistar. El colombiano debe enseñar sus cartas ya y empezar a jugar sus bazas para ganar esta prueba. No puede esperar más. ¿Quiénes estarán a su alrededor? Simon Yates es otro aspirante serio. Aru permanece escondido. De La Covatilla saldrá una lista real de candidatos, no tan ficticia como la actual.

Las opciones de Valverde para la general siguen siendo una incógnita para mí, aunque estoy seguro de que La Covatilla es un buen puerto para sus condiciones. El recorrido de la Vuelta presenta otras jornadas de alta montaña más comprometidas para sus aspiraciones.