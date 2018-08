Vuelta a España Ion Izagirre: «Quiero saber hasta dónde llego en una gran vuelta» Ion Izagirre, durante la Clásica. / Michelena Pese a la «incertidumbre» de ser la primera ocasión que enlaza dos vueltas grandes, Ion Izagirre confía en poder estar en la lucha por la general en su estreno en la Vuelta OSKAR ORTIZ DE GUINEA Jueves, 23 agosto 2018, 08:31

Tras dar en el poste en sendas etapas del Tour de Francia tras Julian Alaphilippe y Magus Cort, y después de estar cerca del francés y Bauke Mollema en la Clásica de San Sebastián, Ion Izagirre (Ormaiztegi, 1989) pretende exhibir ese buen golpe de pedal en su debut en la Vuelta a España. Pese a la incertidumbre de no haber disputado nunca dos grandes vueltas en una misma temporada, el ormaiztegiarra se muestra ambicioso.

No ha querido dejar ningún cabo suelto, y ayer viajó de Bilbao a Granada para supervisar la subida a La Alfaguara antes de llegar a Málaga, donde el sábado arranca la ronda.

- ¿Cómo se encuentra? ¿Se ha recuperado de los esfuerzos del Tour?

- La carretera nos lo dirá luego, pero espero que sí. Es la primera vez que voy a hacer dos vueltas grandes en la misma temporada, y en ese sentido es una novedad para mí. También será la primera ocasión que corro la Vuelta a España. Eso te puede crear algo de incertidumbre, pero voy con toda la ilusión por intentar hacer una gran carrera. El año pasado ya iba a doblar Tour y Vuelta, pero me lo impidió la caída del Tour.

- ¿Tiene algunas dudas de cómo puede responder el cuerpo?

- Bueno, un poco igual... Nunca he tenido que hacer una prueba de tres semanas pensando en disputar la general, pero todo me hace pensar que va a ir bien: he recuperado bien, he entrenado bien, y tengo buenas sensaciones. Además, las etapas de la Vuelta a España son distintas que las del Giro y Tour. No tendremos que superar los Pirineos o los Alpes, donde les esfuerzos son muy largos, sino puertos algo más cortos, algunos con grandes porcentajes en los que buena parte de la carrera se jugará ahí.

- Tras el Tour, ¿se hace cuesta arriba la preparación de la Vuelta?

- La forma de preparar la Vuelta es distinta a la del Tour. Tras acabar este, lo primordial era tratar de recuperar bien con miras a la Clásica. Tras correr en Donostia, intentamos recuperar un poco más y las dos últimas semanas hemos entrenado más para la Vuelta. Aunque estemos en agosto, mentalmente no te exige tanto como preparar un Tour, para el que te tienes que ir a entrenar en altitud con el equipo durante dos o tres semanas y luego ya corres Vuelta a Suiza o Dauphiné... No me ha supuesto mucho esfuerzo prepararme bien.

- Tras haber dejado constancia de que domina las pruebas de tres semanas, ¿tiene necesidad o ganas de demostrar que también puede con las grandes vueltas?

- No es necesidad, sino ganas sobre todo por mí mismo, por saber hasta dónde puedo llegar. Por una cosa o por otra, nunca he podido disputar una gran vuelta en condiciones. Surge la oportunidad de la Vuelta, y estoy motivado por hacerlo bien. Mi idea es tratar de pelear la clasificación general, y creo que estoy capacitado para ser regular durante tres semanas.

- Sin un Chris Froome que era gran favorito en 2017 y sin un Sky tan potente, ¿sobre el papel prevé una Vuelta más abierta?

- Sí parece que está abierta, aunque no faltan nombres importantes. Aunque no están Froome ni Thomas, sí que hay grandes corredores. Al contrario que pasa con el Tour, que vas viendo cómo se encuentra la gente en Suiza o Dauphiné, en la Vuelta tienes la duda de saber cómo llegan los corredores. Algunos vienen del Tour y otros llevan tiempo sin correr. Hay varios candidatos, y esa incertidumbre hace más atractiva la carrera. Hay varios equipos con una o dos opciones para al menos buscar el podio.

- ¿A quiénes ve en esa pugna?

- A Porte, al Movistar, con Nairo y Valverde... Zakarin ya estuvo en el podio el año pasado, también pueden andar bien Kruijswijk, George Bennett, 'Superman' Lopez, De la Cruz... Bastantes equipos tienen alguna opción.

- ¿Le preocupa algo en especial de la Vuelta?

- Conozco casi todo, salvo alguna subida. Hay bastantes etapas duras. Otras ya hemos visto, como las de Asturias. Eso desde luego no va a servir de excusa. Sabemos que es una carrera dura, en la que tampoco te puedes descuidar los primeros días, en los que además del prólogo están los finales en Caminito del Rey o La Alfaguara, en los que no habrá muchas diferencias pero se verá quién no va a ganar la carrera. Lo lógico es que todo se decida en la última semana, con las etapas de Asturias, el final en Oiz... El final de la Vuelta va a ser decisivo.

- ¿Le preocupa la respuesta de su equipo una vez confirmada su marcha al Astana?

- No. Todos somos profesionales y somos conscientes de lo que es este deporte. Un año estás en un sitio y al siguiente en otro. Yo espero todo el apoyo por parte del equipo, y por nuestra parte el compromiso también va a ser el máximo. Aunque no sigamos en el equipo, vamos a dar el 100% hasta el último día.

- Nibali lucirá el dorsal 1 pensando más en el Mundial.

- Sí, tras su caída en el Tour no está al 100% y tendrá cierta libertad para ir más tranquilo. Lo irá viendo día a día. Es un corredor que tiene una gran calidad, sabe moverse en el pelotón, y si tiene la ocasión tratará de aprovecharla. Pero sobre todo piensa más en preparar el Mundial, que le va bien, y Lombardía. Ha tocado cambiar las tornas y todo el equipo estará apoyándome.

- ¿También piensa en el Mundial?

- Los dos últimos años no fui ni al de Catar ni al de Noruega. Y sí que este año tengo ilusión por ir al Mundial. Viendo el recorrido, sé que la Vuelta te da un punto de ritmo que no te lo da ninguna carrera. Si terminamos bien la Vuelta, enteros físicamente, es un Mundial que nos va bien a toda la selección, no solo a mí. Pero antes está la Vuelta a España, y la quiero hacer bien.