La jornada fue todo ilusión, en el regreso de un equipo vasco con la palabra Euskadi a una gran vuelta. Comprobamos la importante magnitud de la carrera y destacaría sobre todo que notamos mucho cariño. Vimos a la gente contenta con nuestra presencia. Ni esta ni la crono de Torrelavega son nuestras etapas, lo sabíamos, y pensamos que a partir de ahora empieza nuestra carrera.

Mi impresión es que, como equipo, no notamos el nerviosismo que podría esperarse de un día así. Diría que todos estuvimos muy tranquilos, con ganas de empezar. Motivados. Teníamos todo bien planificado y aunque no había presión por la crono, una etapa así exige mucho y fue un día intenso. Pese a saber que no era nuestro día, habíamos preparado al detalle todo. A las diez de la mañana mandamos al autobús y la avanzadilla para tomar posiciones en la meta. Luego, a lo largo del día hay que organizar los viajes y los horarios de cada corredor, el calentamiento... Es mucho trabajo y el día se me hizo ameno.

Sí sentí mucha responsabilidad, aunque había repasado todo cuarenta mil veces para que no fallase nada. Pude seguir a varios corredores aunque debo reconocer que al final había muchos invitados y alguna vez tuve que bajarme del coche. Nos hemos sentido muy arropados pese a estar a mil kilómetros de casa.

En lo deportivo, veo los datos de los ciclistas y son buenos. Y el primero hizo el 94º. El nivel de esta carrera es espectacular y no era nuestro terreno. En la Itzulia, por ejemplo, nuestro primer hombre acabó el ciento veintipico. Nuestra Vuelta empezará cuando se vaya rompiendo la carrera. Ahí buscaremos los huecos. Están todos bien, aunque nos preocupa Aberasturi. Tiene un golpe fuerte, pero confiamos en recuperarle para mañana lunes.

Para mí también fue un día especial. La recompensa a muchos años y a una apuesta personal. Dejé la empresa donde trabajaba para volver al ciclismo. Una apuesta que por ahora me ha salido. No sé qué pasará en el futuro, pero que me quiten lo bailao.