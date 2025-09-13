Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Vuelta

Un grupo de manifestantes propalestinos intentan cortar el paso de los ciclistas a 20 kilómetros de meta

Mikel Landa ha reconocido que la acción de protesta les ha pillado por sorpresa: «De repente saltaron los manifestantes y los pude evitar»

Borja Alonso

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:34

La penúltima etapa de La Vuelta ha estado a punto de irse al traste cuando un grupo de manifestantes propalestinos se ha sentado en medio ... de la carretera y ha tratado de cortar el paso de los ciclistas. La acción ha tenido lugar a veinte kilómetros para meta y cuando los ciclistas comenzaban el puerto de Navacerrada, el último de la jornada, con final en la Bola del Mundo. Los escapados, entre los que se encontraba Mikel Landa, los han podido evitar circulando cerca del arcén. El propio ciclista alavés ha reconocido al final de la etapa que la acción de protesta les ha pillado por sorpresa: «De repente saltaron los manifestantes y los pude evitar».

