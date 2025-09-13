Un grupo de manifestantes propalestinos intentan cortar el paso de los ciclistas a 20 kilómetros de meta

La penúltima etapa de La Vuelta ha estado a punto de irse al traste cuando un grupo de manifestantes propalestinos se ha sentado en medio ... de la carretera y ha tratado de cortar el paso de los ciclistas. La acción ha tenido lugar a veinte kilómetros para meta y cuando los ciclistas comenzaban el puerto de Navacerrada, el último de la jornada, con final en la Bola del Mundo. Los escapados, entre los que se encontraba Mikel Landa, los han podido evitar circulando cerca del arcén. El propio ciclista alavés ha reconocido al final de la etapa que la acción de protesta les ha pillado por sorpresa: «De repente saltaron los manifestantes y los pude evitar».

Efectivos de la Guardia Civil han actuado a toda velocidad para sacar a los protestantes de la calzada antes de la llegada del pelotón. El grupo de los favoritos y el resto de ciclistas han estado a poco más de un minuto de la cabeza de carrera y se encontraron las cargas de frente. Los agentes de la Benemérita han logrado abrir un pasillo lo suficientemente amplio como para no detener la carrera.

Nuevas protestas de manifestantes pro-Palestina que casi provocan el corte de la carrera.



El grupo de los favoritos ha tardado en pasar por esa zona, pero han logrado continuar. Los coches se han tenido que quedar parados durante unos minutos.



🚴‍♂️ La #VueltaRTVE13s en @La1_tve pic.twitter.com/csw1EAjljB — Teledeporte (@teledeporte) September 13, 2025

Los casi 200 ciclistas han pasado la protesta por el lateral derecho. Y la etapa, deportivamente hablando, apenas se ha visto afectada. Aunque ha habido momentos de tensión, tal y como se ha podido ver en las imágenes emitidas en directo. Mientras los agentes intentaban retirar a los manifestantes, algunos se revolvieron justo al paso de los ciclistas. Ha habido empujones y alguna caída, aunque no entre los deportistas.

Sobre la etapa de este sábado, al igual que la jornada final de mañana en Madrid, estaba amenazada por numerosas protestas anunciadas. No solo de colectivos que piden la expulsión del equipo Israel de La Vuelta por el «genocidio» en Gaza, también de movimientos ecologistas. Se había reforzado el dispositivo de seguridad: la Policía Nacional había desplegado 1.100 agentes y la Guardia Civil otros 400 para los dos días. La jornada final en la capital también tendrá un punto caliente, cuando el ciclista estadounidense del equipo Israel, Matthew Riccitello, suba al podium para recoger el maillot blanco a mejor joven de la Vuelta.