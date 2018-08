Vuelta a España Gorka Izagirre: «Es la primera vez que lidero un equipo, y eso motiva» Los hermanos Gorka y Ion Izagirre se muestra ilusionados ante su participación en la Vuelta a España. / MICHELENA En su segunda presencia en la Vuelta a España, Gorka Izagirre transmite la ambición mostrada en la carretera durante toda la campaña. Desea estar «cerca de los mejores» OSKAR ORTIZ DE GUINEA Jueves, 23 agosto 2018, 08:32

A los 30 años, en pleno esplendor deportivo y tras firmar su mejor temporada desde su debut en 2009 con el Contentpolis-Ampo, Gorka Izagirre (Ormaiztegi, 1987) va a disfrutar de su primera oportunidad como líder de un equipo. Junto a su hermano Ion, encabeza un Bahrain-Merida en el que no continuará la próxima campaña.

Con 68 días de competición en las piernas, ambiciona explorar sus límites. Este año los ha estirado más que nunca: séptimo en Down Under, tercero en Omán y París-Niza, campeón estatal en línea y cerca de ganar una etapa allí adonde ha ido, incluido el Tour, donde fue segundo en Bagnères de Luchon tras Julian Alaphilippe.

- Con el Tour de Francia fresco en la memoria, el sábado comienza la Vuelta a España. No han tenido mucho tiempo para respirar...

- Así es, pero es lo que toca. No hemos podido descansar mucho, pero estamos con ganas para la Vuelta.

- ¿Cómo está tras la caída de la Clásica bajando el alto de Miracruz?

- Bastante bien. Aún tengo dolores, pero son soportables y he podido hacer buenos entrenamientos. Me golpeé en las costillas y los primeros cinco días lo pasé bastante mal, sin poder hacer nada. Era muy doloroso y no pude coger la bicicleta. Luego, poco a poco he ido mejor de lo que creía, y he entrenado bien.

- ¿Ha podido desconectar algo?

- Este mes fui con mi hermano y nuestras familias unos días a Asturias. Aprovechamos para ver algunas subidas que no conocíamos, y al estar con la familia se lleva todo mejor. Así parecía que estábamos de vacaciones (ríe).

- ¿Con qué idea va a la Vuelta?

- La idea durante todo el año era que Ion y yo fuéramos los líderes del equipo en la Vuelta, pero Nibali, tras abandonar el Tour por una caída, cambió de planes y hará la Vuelta. Al principio no sabíamos con qué intención vendría, porque si quería disputar la general nosotros pasaríamos a un segundo plano y tendríamos que ayudarle. Al final, parece que no viene con la idea de pelear por la Vuelta.

- En ese caso, ¿están listos para disputar la clasificación general?

- Lo intentaremos. Nos hemos preparado para eso. En el Tour dimos un buen nivel y confiamos en rendir parecido. Tenemos la ilusión de hacer una buena general. En mi caso, hasta ahora nunca había tenido esa oportunidad y me hace gran ilusión. Estoy muy motivado.

- ¿Cómo ha vivido la incertidumbre respecto a Nibali?

- Hasta el martes no supimos con qué intención venía. Su capacidad está demostrada. Personalmente, y siendo egoísta, preferiría que no optara a la general. Yo nunca he tenido la oportunidad de disputar la general de una carrera así, y llevamos todo el año con esa ilusión. Cuando de repente un día te enteras de que va a correr, te fastidia un poco. Pero lo habría entendido y asumido.

- Se le ve con ganas pese a estar corriendo a gran nivel desde enero.

- (Sonríe). Otros años también hemos empezado a competir muy pronto y no ha sido un problema. Además, este año nos han respetado mucho el calendario que hemos querido. El año que viene no seguiremos en el equipo (irán dos años al Astana) y podían haber optado por no llevarnos a la Vuelta. Lo habríamos comprendido, pero nos han respetado, y es de agradecer. Hace ya unos meses que sabían que no íbamos a seguir, pero a pesar de eso la relación con el equipo es muy buena. A ver si podemos responder con una buena Vuelta.

- Saber que no seguirán, ¿puede influir en la actitud del equipo?

- No. Si Nibali hubiera decidido disputar la general, nosotros le habríamos apoyado a tope, y hubiéramos corrido pensando más en el líder que en nosotros. Nuestra forma de correr no sería como la que tuvimos las dos últimas semanas en el Tour, donde buscamos las escapadas. Y si debemos disputar la general, seguro que el equipo responde y veremos hasta dónde llegamos.

- Ha mencionado el Tour. Les faltó fortuna para rematar...

- El Tour siempre es difícil. Aunque no conseguimos vencer, acabamos contentos con el nivel que dimos, que fue bueno. La primera semana estuvimos más pendientes de Nibali, de llevarlo delante en determinados momentos. Son días de mucha tensión en los que te vas desgastando. Tras su caída, tuvimos nuestra oportunidad para intentar buscar la etapa. No salió, pero estuvimos cerca. En el ciclismo solo le toca ganar a uno.

- Solo ha corrido una Vuelta...

- Fue en mi primer año en Movistar (2014). Los tres siguientes estuve en la selección para correrla, pero en la última semana y media me quitaban. Siempre tenía ganas de correrla, pero por una razón o por otra, no podía hacerlo. Ya tenía ganas.

- ¿Qué corredores ve disputando la victoria en Madrid?

- Veo una carrera abierta con bastantes favoritos, como los franceses Bardet y Pinot. Movistar tiene un equipo muy bueno: además de Nairo y Valverde, está Carapaz, que estará más fresco tras el Giro, en el que no hay que olvidar que fue cuarto. Porte vendrá con hambre tras dejar el Tour por caída. Para De la Cruz será especial al ser el líder del Sky. Tampoco me olvido de Kruijswijk ni Aru, que tiene la última oportunidad de salvar el año... Nosotros intentaremos estar cerca de todos ellos.