Ciclismo El falso abandono de Knox que preocupó a sus padres DV Domingo, 1 septiembre 2019, 08:44

James Knox (Deceuninck) sufrió una aparatosa caída el viernes. La retransmisión televisiva señaló que el corredor había abandonado, pero el británico seguía en carrera. Sin embargo, esa noticia no llegó a sus padres, que estaban en la subida de Mas de la Costa y se marcharon al autobús del equipo a recabar más información. «Desafortunadamente, no me pudieron ver subiendo».