Excursión engañosa

Sse nota que estamos en la tercera gran vuelta del año, se nota el castigo de la temporada y se nota un terreno engañoso en carreteras andaluzas. Con el equipo Kas nos concentrábamos en esa zona de Fuengirola, Benalmádena... También en Moraira, que pertenece a Alicante. Los entrenamientos se hacían muy duros. Andábamos poco por la general y nos adentrábamos hacia el interior, donde encontrábamos puertos de envergadura. Además, en agosto hace mucho calor. Por el sur, aprieta. Nuestras concentraciones eran a principio de temporada, y la temperatura ya era benigna en febrero en comparación con la nuestra.

Llama la atención la cantidad de victorias de Quick-Step. Esta temporada lleva 58, de las que 16 corresponden a Viviani, vencedor en Alhaurín de la Torre. El conjunto belga trabaja mucho y bien en el llano. Ayer hubo un momento en el que se les complicó la etapa por la exigencia del terreno. Hizo daño el ataque de Campenaerts, campeón de Europa de contrarreloj, que se cayó luego en un descenso. Pasó a tirar Movistar.

Sagan apareció tercero en la línea de llegada. Para lograr ese puesto hay que estar ahí. Irá a más y no creo que tardemos en verle levantar los brazos. Dicen que el Mundial de Innsbruck es durísimo, pero creo que el eslovaco lo va a intentar. En los Juegos de Río prefirió el mountain bike a la prueba de fondo en ruta, y luego se arrepintió.

El final de hoy, con tramos bastante empinados, aclarará otro poquito más la general. Estoy pendiente de si el Simon Yates de la Vuelta es el de las dos primeras semanas del Giro. He visto bien a Nairo estos días. Dado que Movistar trabajará a tope para sus líderes sí o sí, preferiría que se dejara ver ya.

Al paso de la etapa por Mijas, no pude dejar de recordar que una de sus ofertas era el paseo en burro. Debidamente adornado, claro. Si los turistas tuvieran mi experiencia, se lo pensarían dos veces. Me subí de chaval a uno, dobló las patas delanteras, se agachó y salí por los aires. No me rompí el cuello porque Dios no quiso. Lo hizo con toda su mala intención. Se ve que los burros de Mijas son más civilizados que los de Ventas de Astigarraga...