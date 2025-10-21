Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la AP-8 en Zumaia, sentido Donostia, por la avería de un camión
Ciclistas de Euskaltel. SPRINT CYCLING
Ciclismo

Euskaltel se queda sin invitación para la Vuelta a España de 2026

El equipo naranja tampoco podrá acudir ni al Tour ni al Giro porque ha acabado fuera de los treinta primeros del ranking UCI de este año

Joseba Lezeta

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Terminar fuera de los 30 primeros en el ranking UCI por equipos que engloba a las tres máximas categorías del campo profesional tendrá como consecuencia ... negativa para Euskaltel la imposibilidad de participar en la Vuelta a España de 2026. La propia reglamentación impide a la organización cursar una invitación a los equipos clasificados por detrás del 30º puesto. Esta medida abarca a una sola temporada, por lo que si el conjunto naranja obtiene una plaza entre los 30 mejores de la próxima campaña aspirará a una wild card en la edición de 2027.

