Vuelta a España Una etapa, el sueño de Euskadi-Murias Muriel, Bagües, Iturria, Bizkarra, Odriozola, Bravo, Aberasturi, Óscar Rodríguez y Rubén Pérez. / RAFAEL GUTIÉRREZ Jon Odriozola elige a tres guipuzcoanos, Aritz Bagües, Gari Bravo y Mikel Iturria, para el ocho con el que debuta en la Vuelta J. GÓMEZ PEÑA VITORIA. Martes, 21 agosto 2018, 08:05

Dice Jon Odriozola, mánager del Euskadi-Murias, que al ciclismo «le falta algo sin un equipo vasco». Las dos décadas del Euskaltel-Euskadi se cerraron en 2013 y dejaron una profunda huella. En 2015, el exciclista oñatiarra se echó al hombro un nuevo proyecto. Casi le ha salido chepa de soportar tanto peso.

El próximo sábado, en la contrarreloj individual inicial de Málaga, se liberará de la carga: su proyecto, el Euskadi-Murias, debutará en la Vuelta a España. «Cuando nació este equipo lo hizo para estar en las grandes vueltas. Este es el primer paso. Un hito», subrayó ayer en el centro comercial Gorbeia, cerca de Vitoria, donde presentó a los ocho corredores que vestirán de verde en la primera carrera de tres semanas de esta escuadra: Jon Aberasturi, Aritz Bagües, Mikel Bizkarra, Gari Bravo, Eduard Prades, Óscar Rodríguez, Mikel Iturria y Héctor Sáez. El primer 'ocho'.

Directores Jon Odriozola, Xabier Muriel y Rubén Pérez. Ciclistas Jon Aberasturi, Aritz Bagües, Mikel Bizkarra, Gari Bravo, Mikel Iturria, Eduard Prades, Óscar Rodríguez y Héctor Saéz. Victorias 2018 Dos etapas en la Vuelta a Aragón (Aberasturi y Bizkarra); Tour de Noruega (Prades); Trofeo Agostinho (Barthe); GP Nacional Portugal (Irizar); y etapa en la Vuelta a Portugal (Sanz).

El Euskadi-Murias ha exprimido su primer año en la segunda división del ciclismo mundial. Acumula media docena de victorias y decenas de buenos puestos. Deportivamente, su salto ha sido enorme. «El equipo ha funcionado mejor de lo que esperábamos», ensalza Odriozola. «Por eso -añade-, los ocho que van a la Vuelta representan a todos los demás. Los triunfos, el trabajo y la imagen que hemos dado es de todos».

Ver su proyecto en la Vuelta era un sueño para el técnico de Oñati. Y ya se sabe: a un sueño le sucede otro. «Me gustaría que Jon Aberasturi le ganara un sprint a Peter Sagan. Tiene potencial para hacerlo. Sería histórico». Odriozola se ha fijado un punto en la diana: «Aspiramos a ganar una etapa».

Sólo Eduard Prades y Héctor Sáez han pedaleado en la Vuelta. Para el resto es como pisar la luna. Un enorme paso para el Euskadi-Murias. «Estamos en las mejores carreras y frente a los mejores corredores», dice Gari Bravo. «Este proyecto y yo hemos crecido juntos y ahora estamos en la élite», apunta Bizkarra.

Gorbeia en el maillot

El catalán Eduard Prades, vencedor este año del Tour de Noruega, es el dorsal de más nivel de este conjunto. Lleva desde febrero entre los mejores de cada carrera en la que se alista. Tras un parón para recobrar aliento, va a la Vuelta a España en busca de ese triunfo de etapa con el que sueñan sus directores.

El acto de presentación de la plantilla elegida para esta Vuelta sirvió para mostrar el maillot que el equipo portará en las 21 etapas. Con los nombres de Murias y Euskadi en el pecho, un guiño a la Vuelta y la firma Orbea en el costado. Y en la espalda, a la vista de las cámaras, aparece Gorbeia. Desde su comienzo, el equipo de Odriozola ha reclamado un impulso institucional y empresarial para su proyecto.

En cuatro temporadas, el Euskadi-Murias ha desbrozado el camino para llegar, en abril, a la Itzulia, y ahora a la Vuelta a España. Es uno de los equipos invitados por la organización. «Es una invitación más que merecida», apunta Jon Aberasturi. Tiene razón. Los resultados avalan su afirmación. El conjunto vasco ha recogido victorias en Noruega, Aragón y varias carreras de Portugal. Y, junto a esos resultados, ha colocado su imagen al lado de corredores como Greg van Avermaet en el Tour de Yorkshire.

La Vuelta es el premio, la recompensa. Jon Aberasturi, un ciclista formado en la cantera de la Fundación Euskadi que luego tuvo que emigrar a Japón para seguir siendo ciclista, refleja la ambición de sus compañeros: «Nunca he participado en una gran vuelta y siempre me he imaginado en una de ellas». En apenas unos días se verá frente a Peter Sagan, Elia Viviani y Matteo Trentin en los sprints de su primera Vuelta. No se arruga. Tampoco sus compañeros.