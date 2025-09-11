Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los agentes sujetan a los manifestantes que han saltado al recorrido en Valladolid El Norte de Castilla

Detenidos dos activistas por saltar al recorrido de la Vuelta en Valladolid

La contrarreloj fue recortada en 15 kilómetros «para mayor seguridad»

Bruno Vergara

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:51

Las protestas propalestinas se siguen sucediendo en esta Vuelta a España. Esta vez en Valladolid, donde la organización se vio obligada a recortar la etapa ... en 15 kilómetros y dejar la prueba de este jueves en 12,2 contra el crono. En un momento de la carrera, varias personas han saltado el vallado con el objetivo de interrumpir la prueba. Los agentes desplegados han actuado rápidamente y se han lanzado sobre ellos. Una actuación que se ha saldado con dos detenidos.

