Detenidos dos activistas por saltar al recorrido de la Vuelta en Valladolid

Las protestas propalestinas se siguen sucediendo en esta Vuelta a España. Esta vez en Valladolid, donde la organización se vio obligada a recortar la etapa ... en 15 kilómetros y dejar la prueba de este jueves en 12,2 contra el crono. En un momento de la carrera, varias personas han saltado el vallado con el objetivo de interrumpir la prueba. Los agentes desplegados han actuado rápidamente y se han lanzado sobre ellos. Una actuación que se ha saldado con dos detenidos.

Los organizadores de La Vuelta desean llegar hasta Madrid este domingo. Pero lo quieren hacer con seguridad. Por ello se han desplegado numerosas dotaciones para que los corredores no se vean afectados por las protestas. De hecho, para la jornada de Madrid, en la que los ciclistas realizan un circuito, se desplegarán unos 850 policías. 650 agentes a los que hay que sumar entre 180 y 200 de la Unidad Central de Intervención (UCI), con dos grupos más.

A los responsables de la carrera les preocupa que todo salga bien y que no se repita lo ocurrido en jornadas anteriores. Como en Bilbao, cuando varias personas tiraron las vallas al paso del pelotón en la Gran Vía, lo que obligó a recortar la jornada 3 kilómetros y en la que no hubo ganador.

En Galicia, los manifestantes se agolparon en los kilómetros finales de la etapa y hasta tiraron el tronco de un árbol sobre la calzada. La organización no quería quedarse otra vez sin ganador, así que recortaron la etapa y prescindieron del puerto final.