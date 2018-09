LA CARA DEL DE AL LADO

Cuando en el kilómetro cien aún no se ha hecho la escapada y seguimos a toda velocidad vas rezando para que la cosa pare un poco. Pero se hace la escapada y se mete Pinot, así que no para.

En esos momentos viene bien la ayuda desde el coche, que te digan por el pinganillo que sufras, que vas mal pero que todo el mundo va igual. Que mires alrededor. Y es verdad. Miras al de al lado y todo el mundo lleva la misma cara, un gesto de sufrimiento importante. A alguno en esos momentos de crisis le da por quitarse el pinganillo, para que no le agobie más, pero a mí no me molesta. Nunca me lo quito.

Nuestra idea en este día de locos era meter a Prades en la escapada, porque el final le venía muy bien. Pero después de tanta guerra, al final, que se metiera quien pudiera. Lo logró Bizkarra y como equipo conseguimos nuestro objetivo, que es seguir delante y compitiendo. Los jefes están contentos, porque estamos ofreciendo lo que se nos exige, dando lo mejor de cada uno de nosotros. La víspera con Aberasturi, con quien nos falta un puntito para dejarle mejor en los sprints, y ayer en una escapada de grandes nombres.

No era mi día, porque ando con problemas de estómago y si me metía en la fuga no iba a servir de nada porque iba a ser el más débil. Así que intenté recuperar, dentro de lo posible en un día tan exigente.

La Vuelta ha cambiado de perfil, y ayer hasta nos llovió. A quienes sufrimos con el calor, y somos varios en el equipo, nos va a favorecer. También cambia el terreno. Las tres etapas de Asturias van a ser muy duras, pero estamos motivados, con otras sensaciones. Nada que ver con el calor de Andalucía. Sabemos que sobre todo el fin de semana va a venir mucha gente de Euskadi y eso es importante para nosotros.

Nuestro claro objetivo es la etapa del monte Oiz, donde queremos dar buena imagen y soñamos con todo.