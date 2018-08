Calor y ritmo

El inicio de la Vuelta está siendo fuerte, por el calor y el ritmo. No voy mal, pero estas temperaturas pasan factura. Corrimos todo el día a 35 grados, pero no queda otra que acostumbrarse porque nos quedan unos cuantos días aún por aquí abajo antes de llegar a Galicia, donde imagino que cambiará el tiempo.

Teníamos esperanzas en el sprint con Nelson Soto. En el último puerto la gente se iba descolgando y él iba sufriendo. Me he quedado con él para intentar que no cediese demasiado y después poder enlazar, pero al final ha reventado y se nos ha ido el pelotón. No ha quedado otra que levantar el pie. El domingo, en cambio, tocó apretar hasta el final y desgastarnos más.

Es mi debut en la Vuelta y noto que el ritmo es muy alto. Confío en poder ir dándole la vuelta al cuerpo y empezar a pelear por entrar en las escapadas y ser protagonista. En cuanto a la carrera, se nota que es importante en lo bien organizada que está y en la cantidad de público que hay. En las salidas hay un montón de gente que se acerca a pedir autógrafos y a sacarse fotos. Durante la etapa, los pasos por las diferentes poblaciones también están abarrotados.

También se nota en el equipo que la Vuelta es muy importante, pero más a nivel organizativo que nuestro, de corredores. Los ciclistas estamos metidos en una dinámica similar a la de otras carreras, aunque no se nos escapa la trascendencia de la Vuelta. El primer día es diferente en una carrera como esta, y la semana previa también se hace rara por todo lo que conlleva. Pero una vez que empieza la competición todo entra más en la normalidad, traslados, competición, masaje...

Tenía un poco de respeto antes de venir, porque nunca había corrido una ronda de tres semanas, pero hasta ahora no me ha sucedido nada fuera de lo normal. Aunque esto es muy largo y seguro que iré descubriendo cosas. Nuestro equipo está bien organizado y nos facilita el trabajo, centrarnos en lo nuestro, lo que es importante en una cita de tanto nivel como esta. No me veo mal, pero tengo ilusión por mejorar y hacer cosas.