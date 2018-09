El Caja Rural ficha a Aberasturi (Murias), e Igor Anton se retira Domingo, 16 septiembre 2018, 09:41

Jon Aberasturi deja el Euskadi-Murias para fichar por el Caja Rural. El sprinter alavés ha logrado una victoria esta temporada, una etapa de la Vuelta a Aragón. Aberasturi, de 29 años, llegó este año al Murias procedente del ciclismo asiático, del Ukyo. Debutó en profesionales en 2013 con el Euskaltel-Euskadi.

Por otra parte, Igor Anton (Dimension Data) disputará hoy su última carrera como profesional en la etapa final de la Vuelta, ya que se retira del ciclismo. El de Galdakao explica que «la Vuelta a España me dio mucho de lo que soy como ciclista y, por ello, es un buen escenario para cerrar esta etapa, que me ha dado mucho más de lo que hubiese pensado. No cambiaría nada. Después de 21 grandes vueltas es un precioso final». Quiso dar las gracias a los tres equipos en que ha militado en sus 14 temporadas de profesional: Euskaltel-Euskadi, Movistar y Dimension.