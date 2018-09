aVANZAR O QUEDARSE

El balance de la primera parte de la Vuelta es bueno, el que se presuponía a un equipo como el nuestro. De las ocho etapas en línea, hemos estado en la escapada en siete. En Murcia, no quisimos entrar porque decidimos jugar la baza de Aberasturi. El cuarto puesto logrado por Prades nos ha dado confianza. Será difícil, pero por qué no. No nos conformamos. Estamos cansados, pero como todos.

Manejamos datos y sabemos más o menos dónde vamos a estar, pero es la carretera la que te dice cuál es tu sitio y queríamos verlo. La primera semana todo el mundo tiene muchas fuerzas y, aunque no vamos sobrados, lógicamente porque somos un equipo modesto, estamos peleando bastante por encima de nuestro presupuesto. Aunque el calor nos ha afectado, el ambiente es muy bueno y cuando subamos más al norte queremos abrir más frentes de batalla. Gari Bravo es el que peor lo está pasando por el calor. También lo llevan mal Iturria y Bagües, pero los dos han cogido escapadas de gran nivel. A Bizkarra le llevamos un poco escondido. Confiamos en que Aberasturi recupere la confianza, porque si se ve bien puede dar un susto. Tenemos bazas a explotar.

La Vuelta no es una carrera igual a las demás. Nadie regala nada. En los viejos tiempos, la clasificación de la montaña o las metas volantes se las dejaban a los modestos, ahora los World Tour lo pelean todo. Tú eres uno más y todo lo que tengas que ganar lo tienes que hacer por actitud.

Comienza la segunda semana. Hasta ahora la Vuelta ha sido muy dura por el calor y el desnivel acumulado. Ahora encadenamos sprint, etapa trampa, Praeres, Camperona, escapada y Lagos, una traca importante. El examen de la Vuelta lo va a marcar la segunda semana, que te va a decir si avanzas o te quedas. Nuestra idea, la eso hemos enfocado la preparación, es ir subiendo, pero veremos si es así.