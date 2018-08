Ciclismo Astana confirma a los Izagirre y su interés en Mikel Landa Markel Irizar bromea con Brandle ayer en la salida. El oñatiarra compartirá equipo con Sosa en 2019. / EFE El mánager del equipo kazajo, Alexandre Vinokurov, afirma sobre el alavés que «hemos hablado con él, pero hay que respetar que tiene contrato con Movistar» I. I. Martes, 28 agosto 2018, 07:35

El Astana confirmó ayer que Ion y Gorka Izagirre correrán en el equipo kazajo, con el que firman para las tres próximas campañas. El mánager de la formación, Alexandre Vinokurov, dio la bienvenida a los ormaiztegiarras. «Ion y Gorka son muy fuertes y sus resultados son bien conocidos. En el Astana estamos preparados para ayudar a ambos hermanos a dar un paso más en su carrera y llevarles a nuevos y mejores resultados. Creo que su potencial aún no se ha revelado por completo y estamos listos para hacer todo lo necesario para que se realicen plenamente en el Astana».

Vinokurov, por otra parte, confirmó que su equipo quiere a Mikel Landa (Movistar). «Si no es en 2019, lo intentaremos para 2020», dijo en Marca. «Es un ciclista que me encanta. Pienso que puede llevarse el Tour de Francia. Tiene potencial para crecer. Aún tiene contrato con Movistar y hay que respetarlo, pero no oculto que hemos hablado con él y nos gustaría tenerlo de nuevo con nosotros».

Mientras tanto, Ion Izagirre, en declaraciones difundidas por su nueva formación, aseguró que tanto él como su hermano están «contentos por venir al Astana, un equipo con larga trayectoria en el World Tour. Gorka y yo conocemos muy bien a una parte del equipo, los corredores y el staff, y es importante para nosotros. Sé que el Astana es un equipo fuerte, que trabaja fuerte y cada año se marca nuevos objetivos. Gorka y yo esperamos aportar al equipo y que el Astana sea aún más fuerte con nuestra presencia. Por supuesto, nuestro principal objetivo son las victorias, y estamos preparados para ayudar al equipo en su lucha por los grandes objetivos así como para trabajar en pos de nuestros éxitos personales en las pruebas por etapas».

Iván Sosa, al Trek de Irizar

El mercado de fichajes tuvo un día agitado ayer, con un movimiento estrella al margen de la oficialización del cambio de aires de los Izagirre. El golpe de mano lo dio el Trek, con la contratación del colombiano Iván Ramiro Sosa, la perla de 20 años del Androni.

«Soy un hombre de pocas palabras -explicó ayer-, pero estoy muy contento de fichar por el Trek. Siempre he querido correr en el máximo nivel, en el World Tour. Creo que es un equipo perfecto para mí, para seguir creciendo y aprendiendo. Espero obtener buenos resultados en los próximos años».

Coincidirá en el equipo con el oñatiarra Markel Irizar, que está corriendo la Vuelta a España después de haber renovado por una temporada más con el conjunto estadounidense.

Otro fichaje conocido ayer fue el de Dani Navarro por el Katusha, procedente del Cofidis. El asturiano vuelve al World Tour. También se comunicaron las renovaciones de Imanol Erviti, Andrei Amador y Daniele Bennati por el Movistar.

Asimismo, el equipo Continental Profesional Aquablue confirmó su desaparación, tras no fructificar las conversaciones para una fusión con el Verandas.