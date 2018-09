APERITIVO DESCARNADO

Desconozco las temperaturas de ayer en la carrera. El termómetro aprieta en Murcia y Jaén durante el verano. De todas maneras, tenemos un concepto equivocado de Andalucía. Para muestra, un botón. La única vez en mi vida que me he dado en plena carrera revulsivo Wolder -capaz de levantar a un muerto- fue por el frío en Granada, en una Vuelta a Andalucía. No ocurrió en Calamocha. Aunque está lejos de los Pirineos, Andalucía también tiene zonas frías y montaña.

Asistimos a una bonita jornada de ciclismo sobre un terreno descarnado. Bonito aperitivo para la montaña, que empieza mañana en La Covatilla. No sé si por alguna tormenta o por qué razón, pero había tierrilla sobre el piso. Menos mal que era en la subida en lugar de en la bajada, porque en ese caso habría aumentado el peligro. Era un camino típico de montaña, estrecho, con espacio suficiente ya que el pelotón pasó bien estirado.

Kwiatkowski cedió terreno, pero puede estar contento porque confirmó su fortaleza. Retrasado por culpa de una caída, reaccionó bien pese a disponer de poquita ayuda. Recuperó tiempo respecto al grupo en el que iban sus principales rivales.

El repecho posterior al puerto rompió aún más el grupo. Vimos que Peter Sagan progresa. No es el del primer día. En la pelea por la segunda plaza, superó con facilidad a Valverde en una llegada idónea para el murciano.

El ataque de Gallopin me recordó a los de Tim Wellens. Una vez desperdigados los compañeros de los hombres rápidos y de los favoritos, las persecuciones se convierten en pugnas uno contra uno en las que priman las fuerzas de los buenos corredores. El francés, situado entre los diez primeros de la general, es uno de ellos.

Ion Izagirre se afianza, ha cogido el papel de jefe de filas del Bahrain y le veo cada día más seguro a la espera de que llegue la montaña.

La nota sentimental del día correspondió a Alex Aranburu, que dedicó el premio de la combatividad a un tío suyo que ha fallecido estos días. Seguro que prefería ofrecerle algo más, pero estos gestos tienen su punto emotivo.