Agradecer y servir de ejemplo

Nizzolo no pudo con Viviani y vamos acumulando segundos puestos, como el otro día en La Covatilla con Mollema. Estamos con ganas de poder lograr una victoria, y el equipo tiene las ideas claras y sabemos a lo que hemos venido: en las etapas llanas con Giacomo y en las de montaña, con Bauke. Creo que en todas las etapas de esta semana vamos a tener opciones. Queda mucha Vuelta y trataremos de conseguirlo. Mollema, al haber perdido sus opciones en la general, puede tener libertad para moverse en las jornadas que vienen.

En lo personal, me estoy encontrando mejor de lo esperado. Mi lugar son las etapas llanas y estoy al servicio de Nizzolo, lo que complica las opciones personales. Pero no es un problema para mí, porque soy y siempre he sido un hombre de equipo. Lo que cuenta es que el equipo logre resultados. Ahora llega la montaña y tendré más dificultades.

El hecho de haber renovado no está influyendo en mi rendimiento, ya que desde principio de año sabía que iba a continuar. He pasado casi toda mi vida aquí. Ellos tienen confianza en mí y para mí este equipo es una familia. La renovación lo que provoca es más responsabilidad y compromiso, de no querer fallar hasta el último día que esté aquí. Me he convertido en uno de los más veteranos y con la edad tienes la obligación de hacer ver a los jóvenes que te dejas la piel cada día. Así que con la renovación, lo primero es agradecer al equipo y lo segundo, servir de ejemplo a los jóvenes.

La Vuelta está siendo dura por el calor, aunque ahora que nos acercamos a Asturias irá disminuyendo. Ya se notó ayer. Y también por el desnivel de las etapas, siempre superior al que marca el libro de ruta. Por ejemplo, para la etapa de hoy miércoles marca 2.100 metros, pero tenemos mediciones propias del equipo que nos dan tres mil y pico.

Las fuerzas vas justas y es complicado hacer un pronóstico, hay mucha igualdad y nadie está para exhibiciones. Falta la parte decisiva de la carrera y la gente importante aún no ha mostrado todas sus cartas.