Nada que agradecer al jefe

Valverde dio la cara en la llegada, fue a por De Plus, reguló ante Kwiatkowski y terminó con una demostración de poderío. Jugó con cabeza, midió bien y tenía fondo de armario. En lo que no deberá esforzarse el murciano es en dar las gracias a su jefe de filas. Sí al equipo, que trabajó a fondo. No a Nairo Quintana, quien ni siquiera hizo amago de echarle una mano en la llegada pese a que aparentaba ir muy bien. Hay jefes a los que no les gusta rebajarse. Ya saben, algunos tienen muy asumido eso de que los galones son los galones.

He conocido de todo en el mundo del ciclismo. Nunca vi a Eddy Merckx ponerse al servicio de un compañero. Indurain, en cambio, era generoso. Froome ha echado una mano a otros corredores del Sky en más de una ocasión en el llano. Hay casos para todos los gustos, aunque algunos no salen del yo.

Una etapa aparentemente sosa fue en realidad pestosa. El calor hizo daño y dejó al descubierto los objetivos de algunos. Hay más corredores pensando en el maillot arcoíris que en el rojo. El propio Sagan no está bien porque, de estar en forma, era un final que le iba. Eso no significa que vaya a irse de vacío de la Vuelta. Gorka Izagirre se quedó, lo mismo que Nibali, y está claro quién es el líder del Bahrain: Ion. No hay ni trío, ni pareja.

También me quedé ayer sin un récord, el de victorias de etapa en la Vuelta con mayor intervalo de tiempo entre la primera y la última. Lo compartía con Valverde. Era de doce años: el murciano entre 2003 y 2015 y el oiartzuarra entre 1966 y 1978. Alejandro lo ha subido a quince, de 2003 a 2018.

La carrera llega hoy a Alhaurín de la Torre, donde tengo una anécdota. Estábamos concentrados con Kas en Fuengirola. Linares y yo coincidimos en un entrenamiento con el equipo La Casera. Iban picados. Oliva o Abilleira me dijo que si les ganaba me daba veinte duros. Llegamos a Alhaurín y estaba montada la meta. Pasé primero por debajo de ella y seguí adelante. Me olía algo. Resulta que La Casera había organizado una carrera con público. La gente empezó a comentar que «van dos del Kas y ganan a toda La Casera». La bronca se la comió Linares.