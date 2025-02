La velocidad y Ruiz de Arcaute abren la temporada en Zumaia

Beñat Arnaiz San Sebastián Sábado, 22 de febrero 2025, 20:32 Comenta Compartir

Como era de esperar, la velocidad fue el factor decisivo en la Zumaiako 17. Saria de este sábado que sirvió para abrir la temporada de aficionados en Gipuzkoa. Diego Ruiz de Arcaute alzó los brazos tras un gran trabajo colectivo del Caja Rural-Alea primero para controlar el pelotón y después para lanzar al actual campeón de Euskadi en el sprint, donde el vitoriano de 21 años dominó a sus rivales.

Fue la primera carrera de aficionados en Gipuzkoa después de un invierno en el que se ha llegado al acuerdo entre la Federación, Trafikoa, Gobierno Vasco y Diputación para que se pueda disputar el calendario íntegro y con garantías de seguridad, aspecto que no se ha podido cumplir las últimas temporadas y que ha obligado a suspender numerosas pruebas.

Con el deseo de que la competición sea la única noticia a partir de ahora, el puerto de Meagas desde Zarautz no fue suficientemente duro para romper a un pelotón del que nadie se pudo fugar y que voló a una media de 46 kilómetros por hora.

Ruiz de Arcaute alzó los brazos en línea de meta y declaró que «ha sido una carrera muy rápida en la que no se ha hecho la fuga, hemos trabajado muy bien en equipo. Teníamos un bloque muy fuerte para disputar la carrera y de cara a los últimos kilómetros hemos estado de sobresaliente todos los integrantes del equipo, me han dejado las cosas muy fáciles para ganar». El vitoriano agradeció a todos los compañeros su trabajo porque «esta victoria no se gana solo».

Las cadetes, en Errenteria Este domingo será el turno de las mujeres en la categoría cadete con la disputa de la Errenteriako Ane Santesteban Txirrindulari Saria. Sobre un recorrido de 34 kilómetros, la carrera partirá de la avenida Navarra a las 10.00 horas y se espera que finalice sobre las 11.00.