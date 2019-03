Ciclismo Valverde y Bernal se enzarzan en un sprint intermedio Quintana a rueda de Valverde en la primera etapa de la Volta a Catalunya. / EFE Dos de los grandes favoritos pugnaron por los segundos de bonificación en una etapa en la que el bergararra Mikel Aristi acaba quinto DV Martes, 26 marzo 2019, 07:54

Salvo la exhibición de Thomas de Gendt, la primera etapa de la Volta destacó por ver cómo dos de los grandes favoritos de la carrera, Alejandro Valverde (Movistar) y Egan Bernal (Sky), se enzarzaron en el último sprint intermedio de la jornada. El campeón del mundo sumó dos segundos de bonificación, mientras que el colombiano cruzó tercero y se anotó el otro segundo que estaba en juego. Son cuarto y quinto de la general, con un segundo de ventaja a favor del murciano.

Son los dos aspirantes más claros a la victoria, de entre una nómina en la que sobresalen Chris Froome (Sky), Simon Yates (Mitchelton), Enric Mas (Deceuninck), Richie Porte (Trek) y Thibaut Pinot (Groupama), entre otros.

«Hemos jugado a ganar»

Mikel Aristi (Euskadi-Murias) logró un buen quinto puesto en la llegada. El bergararra aseguró estar «contento con la etapa que hemos hecho como equipo. Como siempre, hemos jugado a ganar. Ha habido un momento en el que yo me encontraba bien y veíamos que había opciones de llegar al sprint. El equipo no ha dudado en ponerse a tirar para neutralizar a De Gendt. Estoy muy agradecido a todos los compañeros porque han confiado en mí, aunque al final no ha podido ser y ha sido una pena. No obstante, el equipo ha hecho una trabajo enorme y gracias a ellos hemos podido lograr ese quinto puesto, tercero en el sprint del pelotón». Añade que hoy espera tener «otra oportunidad para volver a intentarlo. Iremos a por todas».

El manager del equipo, Jon Odriozola, Jon Odriozola, cree que «el quinto puesto Aristi da confianza a todos cara a los días de sprint que pueden llegar en la Volta. El equipo ha tenido una buena actitud al asumir la responsabilidad de tirar con la intención de animar a otros equipos WorldTour con velocistas. Pero cuando el extraterrestre De Gendt hace una cruz a la etapa es casi imbatible».

Por su parte, De Gendt se descartó para la general. «Egan Bernal estuvo muy bien en la París-Niza, creo que será duro luchar contra él. Son solo algo más de 2 minutos 50 segundos, no soy tan buen escalador como para defender el maillot de líder».