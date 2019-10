Ana Usabiaga acaricia el bronce en el Europeo de Apeldoorn

Ana Usabiaga acarició la medalla de bronce en scratch en el Campeonato de Europa de pista de Apeldoorn. La ordiziarra corrió a la perfección, manteniéndose situada entre las tres primeras en todo momento durante el tramo decisivo de carrera. Ana Usabiaga completó una actuación excelente de principio a fin. La corredora guipuzcoana dejó que se desarrollara la carrera sin intervenir en exceso en su primera mitad para ir tomando posiciones según se aproximaba el tramo decisivo.

Usabiaga se colocó entre las cinco primeras en las diez vueltas finales, para terminar afrontando la última en tercera posición. Ambiciosa, trató de buscar la plata intentando rebasar a la irlandesa McCurley, segunda en meta, y por el hueco que se abrió en el interior avanzó la portuguesa María Martins para privar del bronce a la corredora ordiziarra. La victoria fue para la británica Nelson, mientras que la campeona mundial Kirsten Wild no pudo pasar de la séptima plaza.

«Contenta, pero con rabia»

«Estoy contenta con este puesto que no deja de ser un cuarto puesto en un Campeonato de Europa. Lo que pasa que cuando acaricias la medalla te da rabia. He arriesgado, he intentado ir a por la plata y al final me llevo el cuarto puesto. En el momento da pena, pero en el futuro sé que voy a valorar mucho este resultado, que además nos da unos puntos muy valiosos para el Mundial. Creo que, al menos, el objetivo lo hemos cumplido», explicó Ana Usabiaga.

Por otra parte, Óscar Pelegrí tuvo una actuación sensacional en la final de eliminación, que ganó Elia Viviani. Ante otros corredores como Bryan Coquard, Matthew Walls o Rui Oliveira, el valenciano fue sexto.