«El único responsable de las fechas de Bidasoa Itzulia es Jorge García»

La Federación Guipuzcoana de Ciclismo ha reclamado al organizador de la Vuelta al Bidasoa, Jorge García, que rectifique las declaraciones realizadas en los últimos días ... en las que acusa al ente federativo de poner trabas a la hora de organizar la carrera.

En un comunicado de cuatro puntos, la Guipuzcoana detalla de forma cronológica cómo ha sido las conversaciones para que finalmente la Vuelta se celebre desde el jueves al sábado y no en otras fechas.

«La actual Federación Guipuzcoana de ciclismo ha tomado las riendas de esta Federación el dia 29 de abril de 2025 -arranca el comunicado-. Desde julio del 2024 la Federación Guipuzcoana de Ciclismo ha estado en manos de la Diputación de Gipuzkoa, siendo la Diputación de Gipuzkoa uno de los grandes patrocinadores de la Bidasoa Itzulia. Se da además la circunstancia de que el mismo Jorge Garcia se presentó como asesor voluntario para ayudar en la Federación tras pedir ayuda la Diputación de Gipuzkoa y también es miembro de la Federación Vasca de Ciclismo».

Siempre según la Guipuzcoana, Jorge Garcia «quiso cambiar las fechas tradicionales de Bidasoa Itzulia haciendo la petición directamente a la Federación Española y sin contar con la Federación Guipuzcoana que al enterarse tuvo que cambiar su calendario ya cerrado y perjudicando a las carreras de Lazkao (Torneo Euskaldun de la Federación Vasca de donde es miembro Jorge Garcia) y a la carrera júnior de Lazkaomendi (calendario guipuzcoano). Tras la buena predisposición de los organizadores de Lazkao se pudo adecuar el calendario guipuzcoano priorizando Bidasoa Itzulia».

Cara al 2025, continúa el escrito en su tercer punto, «en agosto del 2024 estaba cerrado el precalendario guipuzcoano, y en esas fechas Jorge Garcia organizador de Bidasoa Itzulia no había pedido aún ninguna fecha para Bidasoa Itzulia 2025; la Federación Guipuzcoana se percató que ni en la Federación Española había registrada ninguna fecha para Bidasoa Itzulia por lo que se le comunicó la situación al organizador, quien asumiendo la responsabilidad pidió enseguida fechas para el 2025 pero la fecha que pidió coincidía con el Memorial Valenciaga, prueba de la Copa España, cuyo calendario estaba ya decidido y registrado desde junio del 2024».

Ante estos hechos detallados por la Guipuzcoana, y «ante la insistencia por parte de Jorge Garcia, organizador de Bidasoa Itzulia de acusar a la Federación Guipuzcoana de Ciclismo de no priorizar Bidasoa Itzulia, queremos dejar claro que el único responsable de las fechas de Bidasoa Itzulia es el señor Jorge Garcia al que le tiene que quedar claro que todas las carreras son tan importantes como la suya, todas merecen el máximo respeto y él no puede funcionar según sus caprichos. Al no pedir las fechas de la carrera para el 2025 tuvo un gran fallo y no se le puede inculpar a otra institución su error; debe asumir su responsabilidad».