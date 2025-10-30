El Red Bull-Bora despide a Oier Lazkano tras la suspensión por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico

Varios meses de silencio después, ha saltado finalmente el 'Caso Oier Lazkano'. La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha emitido este jueves un comunicado oficial anunciando ... que el corredor gasteiztarra «ha sido suspendido provisionalmente de acuerdo con las Reglas Antidopaje de la UCI, debido a anomalías inexplicables en su pasaporte Biológico». Dichas irregularidades, sigue la UCI en su nota de prensa, se remontan a los años 2022, 2023 y 2024. La entidad que rige el ciclismo declara que «no hará más comentarios mientras el proceso esté en curso».

El Red Bull Bora no ha tardado en pronunciarse y la decisión ha sido despedir al corredor. «Confirmamos que Oier Lazkano ya no formará parte de nuestro equipo. Esto se debe a la decisión de la UCI de suspenderlo provisionalmente. El asunto concierne a las temporadas 2022-2024, periodo anterior a su incorporación a nuestro equipo», ha señalado el conjunto alemán.

El pasaporte biológico del atleta es un registro en el que se recogen las muestras y los resultados de los controles antidopaje realizados en un marco de tiempo determinado. Este proceso, que la UCI delegó en una entidad independiente como la Agencia Internacional del Testeo (ITA), permite detectar alteraciones que puedan indicar el uso de fármacos o sustancias prohibidas, haya dado positivo o no en un control.

El trabajo de esta agencia lo lleva a cabo la Unidad de Gestión del Pasaporte del Atleta (APMU) de Lausana, en Suiza, que enjuicia sus casos basándose en la opinión de un panel de expertos independientes de su entidad.

Frenazo a su carrera

Este percance le ha llegado a Oier Lazkano en uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras formarse en el Caja Rural y haber rayado a gran nivel durante tres temporadas en el Movistar, había recalado este año en el Red Bull-Bora, sexto equipo que más puntos ha obtenido esta temporada y que se ha reforzado con Remco Evenepoel para la próxima.

Tras un inicio de temporada muy discreto, la pista de Oier Lazkano se perdió tras la Paris-Roubaix del 13 de abril, sin un parte médico que alertara de una lesión ni aclaraciones sobre su situación. Durante la Vuelta a España, Patxi Vila, director del equipo, sembró la duda diciendo que «no puedo comentar nada por directrices del equipo».

El gasteiztarra, de 26 años, queda suspendido provisionalmente de toda actividad oficial hasta que se aclare su caso. Frenazo a su carrera deportiva y golpe también para un ciclismo vasco escaso de referentes (Lazkano estaba llamado a ser uno de ellos junto a Alex Aranburu) que den relevo en el pelotón a los Mikel Landa, Pello Bilbao y compañía.