Oier Lazkano, en el bosque de Arenberg, en la París-Roubaix. AFP

El Red Bull-Bora despide a Oier Lazkano tras la suspensión por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico

El equipo alemán ha confirmado la decisión después del comunicado oficial de la UCI, que explica que la investigación es en su periodo en Movistar, entre 2022 y 2024

Iker Valverde

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:37

Varios meses de silencio después, ha saltado finalmente el 'Caso Oier Lazkano'. La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha emitido este jueves un comunicado oficial anunciando ... que el corredor gasteiztarra «ha sido suspendido provisionalmente de acuerdo con las Reglas Antidopaje de la UCI, debido a anomalías inexplicables en su pasaporte Biológico». Dichas irregularidades, sigue la UCI en su nota de prensa, se remontan a los años 2022, 2023 y 2024. La entidad que rige el ciclismo declara que «no hará más comentarios mientras el proceso esté en curso».

