El Red-Bull Bora despide a Oier Lazkano tras la suspensión provisional de la UCI

Oier Lazkano ha sido despedido por el Red Bull-Bora después de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) haya anunciado este jueves la suspensión provisional del ciclista alavés por «anomalías no explicadas» en su pasaporte biológico en los años 2022, 2023 y 2024, cuando competía en el Movistar. «Confirmamos que Oier Lazkano ya no formará parte de nuestro equipo. Esto se debe a la decisión de la UCI de suspenderlo provisionalmente. El asunto concierne a las temporadas 2022-2024, periodo anterior a su incorporación a nuestro equipo», ha señalado el conjunto alemán.

El despido ha llegado de forma fulminante horas después de su suspensión provisional. Una decisión tomada de acuerdo con el Reglamento Antidopaje de la UCI que impide al ciclista español (ya ex del Red Bull-BORA) competir en cualquier competición a partir de este momento y hasta la resolución definitiva del caso. El anuncio de la Unión Ciclista Internacional no supone necesariamente el inicio de un caso de dopaje, pero sí coloca al corredor vitoriano en una posición comprometida que le podría exponer a una fuerte sanción. Y más después del despido por parte del Red Bull-Bora.

La existencia de registros no habituales en el pasaporte biológico que Lazkano aún no ha acertado a explicar abren la posibilidad de una suspensión firme que alteraría de manera seria la trayectoria del corredor de 25 años. El pasaporte biológico es una suerte de memoria analítica en la que se acumulan todos los controles sorpresa, que pueden llegar a ser una docena a lo largo del calendario de competición, a los que se se somete un ciclista. Si se detectan resultados fuera de lo común, se reclama al corredor la debida justificación que le exima de toda sorpresa.

«La Agencia Internacional de Control (AIC), la entidad independiente a la que la UCI delegó su programa antidopaje, conservando la responsabilidad de la gestión de los resultados y el enjuiciamiento de las infracciones de las normas antidopaje, gestiona el programa del pasaporte biológico en colaboración con la Unidad de Gestión del Pasaporte del Atleta (UGPA) de Lausana, Suiza», es la explicación que da la UCI sobre su funcionamiento.

Sin competir desde abril

Será ahora el Panel de Expertos independiente de la UGPA el que enjuicie el caso de Lazkano, que no compite desde el 13 de abril, cuando terminó último en la Paris-Roubaix. En el año que cambió el Movistar por el Red-Bull Bora, los problemas de salud lastraron los primeros pasos en el conjunto alemán del prometedor ciclista vitoriano. «Le hemos mandado a casa porque no está al cien por cien», apuntó Heinrich Haussler, uno de los responsables del Red-Bull Bora, después de que abandonara en la E3 Harelbeke, relacionando sus discretos resultados primaverales con los contratiempos médicos que fue encadenando.

Sin embargo, en el último medio año, el vasco no se ha subido a la bici en ninguna carrera y desde mayo no registra entrenamientos en la aplicación Strava. Una situación anómala para el Campeón de España en ruta en 2023. Lazkano ha guardado silencio estos meses y también el Red-Bull Bora. «No puedo comentar por nada por directrices del equipo», señaló Patxi Vila, director del equipo, en MARCA en septiembre durante La Vuelta. Sin embargo, tras ser suspendido provisionalmente por la UCI, el Red-Bull Bora ha tomado cartas en el asunto y ha despedido a un Lazkano que se enfrenta ahora a un proceso en el que tendrá que justificar estas «anomalías no explicadas» para evitar una posible sanción.