Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tadej Pogacar celebra su victoria en la Strade Bianche. AFP
Ciclismo

El UAE Emirates firma un año histórico con sus 97 triunfos

El conjunto emiratí cierra 2025 rozando el centenar de victorias logradas en todos los terrenos y modalidades y que se han repartido entre 20 corredores

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 09:28

Comenta

La temporada 2025 que acaba de finalizar será recordada por el absoluto dominio ejercido por Tadej Pogacar y su equipo, el UAE Team Emirates que ... ha cerrado el año sumando 97 victorias que han pulverizado el anterior récord de triunfos en una sola campaña que poseía el Columbia-HTC desde 2009.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  3. 3 Andrey Arshavin, invitado de lujo en Anoeta para el Real Sociedad - Sevilla
  4. 4

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  5. 5

    Detenido un motorista en Errenteria tras intentar atropellar a un ertzaina
  6. 6

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  7. 7

    Obradores históricos bajan la persiana
  8. 8 El reloj se atrasa: así afecta el cambio de hora a tu cuerpo y a la economía
  9. 9

    Yangel Herrera se perderá el derbi por lesión
  10. 10

    SOS Racismo carga contra Seguridad por revelar ahora el origen de los detenidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El UAE Emirates firma un año histórico con sus 97 triunfos

El UAE Emirates firma un año histórico con sus 97 triunfos